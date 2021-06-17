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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 17 » 17:58:04

Украина выиграла первый матч на Евро-2020

Вчера, 17:58:36 499 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина выиграла первый матч на Евро-2020

 Сборная Украины в Бухаресте одержала первую победу в групповом турнире Евро-2020, обыграв Северную Македонию со счетом 2:1.

Команда Андрея Шевченко активно начала игру и забила дважды еще в первом тайме: Андрей Ярмоленко сперва замкнул передачу Александра Караваева, а затем вывел на ударную позицию Романа Яремчука, который удвоил преимущество Украины.



Второй тайм начала активнее Северная Македония и отыграла один мяч: Пандев заработал пенальти, Алиоски не сумел переиграть Георгия Бущана с 11-метровой отметки, но удачно сыграл на добивании.

В конце игры пенальти заработала уже Украина, но удар Руслана Малиновского отразил голкипер Северной Македонии.
 

Украина – Северная Македония – 2:1 (2:0)
Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57


В третьем матче группового турнира 21 июня наша сборная сыграет против Австрии.



Тэги: футбол, сборная Украины, евро 2020
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 01:22:01, Сегодня [Материал]

Вітаю! Мало б бути 4-1!
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