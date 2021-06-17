Украина выиграла первый матч на Евро-2020

Сборная Украины в Бухаресте одержала первую победу в групповом турнире Евро-2020, обыграв Северную Македонию со счетом 2:1.
Команда Андрея Шевченко активно начала игру и забила дважды еще в первом тайме: Андрей Ярмоленко сперва замкнул передачу Александра Караваева, а затем вывел на ударную позицию Романа Яремчука, который удвоил преимущество Украины.
Второй тайм начала активнее Северная Македония и отыграла один мяч: Пандев заработал пенальти, Алиоски не сумел переиграть Георгия Бущана с 11-метровой отметки, но удачно сыграл на добивании.
В конце игры пенальти заработала уже Украина, но удар Руслана Малиновского отразил голкипер Северной Македонии.
Украина – Северная Македония – 2:1 (2:0)
Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски, 57
В третьем матче группового турнира 21 июня наша сборная сыграет против Австрии.