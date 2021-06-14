Дали бой, но проиграли. Сборная Украины уступила в первом матче на Евро-2020

Сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов со счетом 2:3. Матч проходил в Амстердаме. Поединок начался с неприятного эпизода для украинцев: уже на 13-й минуте Александр Зубков покинул поле из-за повреждения, а заменил его Марлос.
Первый тайм проходил при преимуществе Нидерландов, однако хорошо в воротах отработал Георгий Бущан, передает Sport Arena.
Команда Франка де Бура вышла вперед на 52-й минуте после гола Жоржиньо Вейналдума, а на 58-й минуте отличился Ваут Вегхорст.
Украина смогла показать характер: сперва Андрей Ярмоленко забил красивый гол на 75-й минуте, послав мяч в дальнюю девятку, а затем на 79-й минуте отличился головой Роман Яремчук после навеса от Малиновского.
Сине-желтые были близки к ничейному итогу, однако на 85-й минуте победный гол для Нидерландов забил Дензел Думфрис.
Украина после первого тура занимает третье место группы С, по дополнительным показателям обходя Северную Македонию. Лидирует Австрия, которая победила македонцев со счетом 3:1, Нидерланды — на второй позиции.
В следующем матче команда Андрея Шевченко 17 июня встретится с Северной Македонией в Бухаресте, а затем снова в столице Румынии сыграет против Австрии (21 июня).