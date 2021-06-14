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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 14 » 07:57:12

Дали бой, но проиграли. Сборная Украины уступила в первом матче на Евро-2020

Сегодня, 07:57:12 859 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дали бой, но проиграли. Сборная Украины уступила в первом матче на Евро-2020

 Сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов со счетом 2:3. Матч проходил в Амстердаме. Поединок начался с неприятного эпизода для украинцев: уже на 13-й минуте Александр Зубков покинул поле из-за повреждения, а заменил его Марлос.

Первый тайм проходил при преимуществе Нидерландов, однако хорошо в воротах отработал Георгий Бущан, передает Sport Arena.



Команда Франка де Бура вышла вперед на 52-й минуте после гола Жоржиньо Вейналдума, а на 58-й минуте отличился Ваут Вегхорст.

Украина смогла показать характер: сперва Андрей Ярмоленко забил красивый гол на 75-й минуте, послав мяч в дальнюю девятку, а затем на 79-й минуте отличился головой Роман Яремчук после навеса от Малиновского.

Сине-желтые были близки к ничейному итогу, однако на 85-й минуте победный гол для Нидерландов забил Дензел Думфрис.



Украина после первого тура занимает третье место группы С, по дополнительным показателям обходя Северную Македонию. Лидирует Австрия, которая победила македонцев со счетом 3:1, Нидерланды — на второй позиции.

В следующем матче команда Андрея Шевченко 17 июня встретится с Северной Македонией в Бухаресте, а затем снова в столице Румынии сыграет против Австрии (21 июня).
 

Евро-2020. Группа С. 1-й тур


Нидерланды — Украина — 3:2 (0:0)
Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфрис, 85 — Ярмоленко, 75, Яремчук, 79
 

Обзор матча

Тэги: Чемпионат Европы, сборная Украины, евро 2020
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Комментариев: 4
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:23:48, Сегодня [Материал]

Молодці!!! Слава Україні!!!!
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 09:06:50, Сегодня [Материал]

Ха! Этого и надо было ожидать
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:30:27, Сегодня [Материал]

Тебе надо было ожидать 0-3 на день РФии в Питере! :)))
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:29:26, Сегодня [Материал]

Гра покищо найцікавіша на ЧЕ за своєю динамікою, моментам і голам. Зіграли на високому рівні, та дурний 2-й гол у наші ворота призвів до поразки.
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