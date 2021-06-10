Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 10 Июня 2021    19:32:34
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 10 » 14:40:41

Без «Героям слава». УЕФА требует изменить форму сборной Украины. ФОТО

Сегодня, 14:40:29 733 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Без «Героям слава». УЕФА требует изменить форму сборной Украины. ФОТО

 Сборную Украины по футболу обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!" Такое требование выдвинул Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который увидел во фразеполитический и милитаристский подтекст, передает "Обозреватель".

Впервые новость появилась на российском ресурсе "Чемпионат", который сообщил, что надпись "Слава Украине!" не будет запрещена, поскольку отдельно она не имеет политической окраски. А вот в комбинации со словосочетанием "Героям слава!" уже якобы имеет "явный политический смысл", поэтому последнюю нужно убрать.

Издание "РБК-Украина" уточнило, что изначально в УЕФА детально не рассматривали контекст фразы "Героям слава!" в паре со "Слава Украине!" Но затем, после дополнительного изучения вопроса, в организации сделали вывод, что такие слова якобы несут не только политический, но и исторический и милитаристский смысл.




   

Как и почему начался "скандал"?


В начале июня была представлена форма сборной Украины, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020. Основной вариант исполнен в желтом цвете, с картой Украины и трезубцем посреди груди, а также фразами "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной сторону.

После презентации в России началась волна возмущений. Пропагандисты, политики, чиновники и другие публичные личности выражали недовольство тем, что Украина изобразила карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.





Дошло до того, что Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации. Однако УЕФА изначально в своем ответе был категоричен: экипировка Украины выполнена в соответствии со всеми правилами.

Наставник сборной Андрей Шевченко тоже прокомментировал возмущение россиян: "Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен"

Он отметил, что тут нечего обсуждать, ведь форма с самого начала была одобрена УЕФА.



Фото: УАФ
 

Зеленский и Путин тоже отреагировали


Президенту Украины Владимиру Зеленскому форма национальной сборной понравилась, о чем он не раз сообщил в социальный сетях. И даже сфотографировался в этой футболке с символическим для себя 95-м номером.
 

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", – написал глава государства.




 

Фото: Instagram / zelenskiy_official


Глава России Владимир Путин позже тоже высказался по поводу футболок украинской сборной. Заявил, что его "форма не задела" и "здесь нет никакой новизны". При этом обвинил официальный Киев в якобы "пренебрежении волеизъявлением крымчан", имея ввиду фейковый референдум на полуострове.
 

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020


Напомним, сборная Украины на Евро-2020 в групповом этапе сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Первый матч команды Андрея Шевченко начнется уже в воскресенье, 13 июня.
 

Группа С


Нидерланды - Украина

Воскресенье, 13 июня, стадион "Йохан Круифф Арена", Амстердам, начало - в 22:00

Трансляция: "Украина", "Футбол 1"

Украина - Северная Македония

Четверг, 17 июня, Национальный стадион, Бухарест, начало - в 16:00

Трансляция: "Украина", "Футбол 1/2/3"

Украина - Австрия

Понедельник, 21 июня, Национальный стадион, Бухарест, начало - в 19:00

Трансляция: "Украина", "Футбол 1/2/3"
Тэги: сборная Украины, форма, УЕФА, евро 2020, россия
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus