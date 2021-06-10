Без «Героям слава». УЕФА требует изменить форму сборной Украины. ФОТО

Сборную Украины по футболу обязали убрать со своей новой экипировки на Евро-2020 слоган "Героям слава!" Такое требование выдвинул Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который увидел во фразеполитический и милитаристский подтекст, передает "Обозреватель
".
Впервые новость появилась на российском ресурсе "Чемпионат
", который сообщил, что надпись "Слава Украине!" не будет запрещена
, поскольку отдельно она не имеет политической окраски. А вот в комбинации со словосочетанием "Героям слава!"
уже якобы имеет "явный политический смысл", поэтому последнюю нужно убрать.
Издание "РБК-Украина
" уточнило, что изначально в УЕФА детально не рассматривали контекст фразы "Героям слава!" в паре со "Слава Украине!" Но затем, после дополнительного изучения вопроса, в организации сделали вывод, что такие слова якобы несут не только политический, но и исторический и милитаристский смысл.
Как и почему начался "скандал"?
В начале июня была представлена форма сборной Украины, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020. Основной вариант исполнен в желтом цвете, с картой Украины и трезубцем посреди груди, а также фразами "Слава Украине!" сзади на шее и "Героям слава!" внутри, с обратной сторону.
После презентации в России началась волна возмущений. Пропагандисты, политики, чиновники и другие публичные личности выражали недовольство тем, что Украина изобразила карту именно с Крымом, который РФ аннексировала в 2014 году.
Дошло до того, что Российский футбольный союз направил официальное письмо в УЕФА, пожаловавшись, что форма нашей национальной команды якобы нарушает правила организации. Однако УЕФА изначально в своем ответе был категоричен: экипировка Украины выполнена в соответствии со всеми правилами.
Наставник сборной Андрей Шевченко тоже прокомментировал возмущение россиян: "Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Я думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Поэтому я доволен"
.
Он отметил, что тут нечего обсуждать, ведь форма с самого начала была одобрена УЕФА.
Фото: УАФ
Зеленский и Путин тоже отреагировали
Президенту Украины Владимиру Зеленскому форма национальной сборной понравилась, о чем он не раз сообщил в социальный сетях. И даже сфотографировался в этой футболке с символическим для себя 95-м номером.
"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", – написал глава государства.
Фото: Instagram / zelenskiy_official
Глава России Владимир Путин позже тоже высказался по поводу футболок украинской сборной. Заявил, что его "форма не задела" и "здесь нет никакой новизны". При этом обвинил официальный Киев в якобы "пренебрежении волеизъявлением крымчан", имея ввиду фейковый референдум на полуострове.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020
Напомним, сборная Украины на Евро-2020 в групповом этапе сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии. Первый матч команды Андрея Шевченко начнется уже в воскресенье, 13 июня.
Группа С
Нидерланды - Украина
Воскресенье, 13 июня, стадион "Йохан Круифф Арена", Амстердам, начало - в 22:00
Трансляция: "Украина", "Футбол 1"
Украина - Северная Македония
Четверг, 17 июня, Национальный стадион, Бухарест, начало - в 16:00
Трансляция: "Украина", "Футбол 1/2/3"
Украина - Австрия
Понедельник, 21 июня, Национальный стадион, Бухарест, начало - в 19:00
Трансляция: "Украина", "Футбол 1/2/3"