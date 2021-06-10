Без «Героям слава». УЕФА требует изменить форму сборной Украины. ФОТО

Фото: УАФ

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", – написал глава государства.