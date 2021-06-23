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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 23 » 10:34:15

В Житомире водитель «под кайфом» пытался дать взятку патрульным

Вчера, 10:34:15 1149 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель «под кайфом» пытался дать взятку патрульным

 В Житомире за нарушение правил дорожного движения инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Peugeot. Водителя заподозрили, что он находится под действием наркотиков. К тому же, мужчина пытался дать взятку патрульным.

Как сообщили "Журналу Житомира" в патрульной полиции Житомирской области, инцидент произошел 22 июня около 23 часов на улице Ивана Мазепы.
 

"Во время проверки документов водителя у полицейских возникло подозрение, что мужчина управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные осуществили поверхностную проверку мужчины и обнаружили у последнего бумажный сверток с зеленым измельченным веществом, вероятно, наркотического происхождения", - говорится в сообщении.


По информации полиции, гражданин предложил правоохранителям деньги, чтобы избежать ответственности. На неоднократные предупреждения патрульных мужчина не реагировал.

Фото: патрульная полиция


Для прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения патрульные полицейские доставили водителя в медицинское учреждение.

"На водителя транспортного средства патрульные вынесли постановление об административном правонарушении по ч. 5 ст. 121 (Нарушение водителем правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП, а также отстранили от управления", - добавила патрульная полиция.

Для фиксации события и дальнейшей правовой квалификации патрульные вызвали следователей.
Тэги: Житомир, полиция, взятка
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Комментариев: 1
AtomuliYadalato
1 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 13:10:45, Вчера [Материал]

Порушення правил - водій без ременя? О 23-й годині? У поліцейських рентгенівський зір? Ні, щоб написати прямо - побачили бляху, вирішили перевірить.
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