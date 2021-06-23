В Житомире водитель «под кайфом» пытался дать взятку патрульным

В Житомире за нарушение правил дорожного движения инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль Peugeot. Водителя заподозрили, что он находится под действием наркотиков. К тому же, мужчина пытался дать взятку патрульным.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в патрульной полиции Житомирской области, инцидент произошел 22 июня около 23 часов на улице Ивана Мазепы.
"Во время проверки документов водителя у полицейских возникло подозрение, что мужчина управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные осуществили поверхностную проверку мужчины и обнаружили у последнего бумажный сверток с зеленым измельченным веществом, вероятно, наркотического происхождения", - говорится в сообщении.
По информации полиции, гражданин предложил правоохранителям деньги, чтобы избежать ответственности. На неоднократные предупреждения патрульных мужчина не реагировал.
Фото: патрульная полиция
Для прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения патрульные полицейские доставили водителя в медицинское учреждение.
"На водителя транспортного средства патрульные вынесли постановление об административном правонарушении по ч. 5 ст. 121 (Нарушение водителем правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП, а также отстранили от управления"
, - добавила патрульная полиция.
Для фиксации события и дальнейшей правовой квалификации патрульные вызвали следователей.