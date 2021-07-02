Допустил незаконную вырубку 400 сосен: на Житомирщине будут судить главного лесничего

В Житомирской области будут судить главного лесничего спецлесхоза, который допустил незаконную вырубку более 400 сосен. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"По данным следствия, в соответствии с лесорубочным билетом, в течение ноября-декабря 2018 года на территории лесничества одного из спецлесхозов Коростенского (ранее Лугинского) района, проходной рубкой вырублено 409 деревьев породы сосна разного состояния и диаметра. Однако установлено, что, составляя лесорубный билет, главный лесничий допустил противоправную небрежность, поскольку именно на той территории не запроектированы никакие рубки в том числе и из-за низкой плотность леса", - говорится в сообщении.
Следовательно более 400 деревьев на площади 1,7 га вырубили противоправно, чем нанесен государственным интересам ущерб на сумму почти 630 тыс. грн.
Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего одного из территориальных спецлесхозов, которым совершено служебную халатность, то есть, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Дело будет рассматривать Лугинский районный суд.
Напомним, в области судят чиновника Государственной экологической инспекции, который за взятки "прикрывал"
незаконные вырубки деревьев.