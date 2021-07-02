Допустил незаконную вырубку 400 сосен: на Житомирщине будут судить главного лесничего

"По данным следствия, в соответствии с лесорубочным билетом, в течение ноября-декабря 2018 года на территории лесничества одного из спецлесхозов Коростенского (ранее Лугинского) района, проходной рубкой вырублено 409 деревьев породы сосна разного состояния и диаметра. Однако установлено, что, составляя лесорубный билет, главный лесничий допустил противоправную небрежность, поскольку именно на той территории не запроектированы никакие рубки в том числе и из-за низкой плотность леса", - говорится в сообщении.