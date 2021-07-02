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Допустил незаконную вырубку 400 сосен: на Житомирщине будут судить главного лесничего

Сегодня, 10:07:00 294 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Допустил незаконную вырубку 400 сосен: на Житомирщине будут судить главного лесничего

 В Житомирской области будут судить главного лесничего спецлесхоза, который допустил незаконную вырубку более 400 сосен. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
 

"По данным следствия, в соответствии с лесорубочным билетом, в течение ноября-декабря 2018 года на территории лесничества одного из спецлесхозов Коростенского (ранее Лугинского) района, проходной рубкой вырублено 409 деревьев породы сосна разного состояния и диаметра. Однако установлено, что, составляя лесорубный билет, главный лесничий допустил противоправную небрежность, поскольку именно на той территории не запроектированы никакие рубки в том числе и из-за низкой плотность леса", - говорится в сообщении.


Следовательно более 400 деревьев на площади 1,7 га вырубили противоправно, чем нанесен государственным интересам ущерб на сумму почти 630 тыс. грн.

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении главного лесничего одного из территориальных спецлесхозов, которым совершено служебную халатность, то есть, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Дело будет рассматривать Лугинский районный суд.

Напомним, в области судят чиновника Государственной экологической инспекции, который за взятки "прикрывал" незаконные вырубки деревьев.
Тэги: незаконная вырубка, суд, лесничий
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