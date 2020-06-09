Сотрудник лесхоза ответит в суде за масштабную вырубку леса на Житомирщине

В Житомирской области будут судить лесничего одного из лесхозов, который обвиняется в пособничестве «черным лесорубам» и причинении вреда государству на более чем 15 млн гривен.
На днях следователи управления ГУНП Житомирщины завершили досудебное расследование, которое проводилось сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.5 ст.27, ст.246 (пособничество в незаконной порубке леса), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч. 2 ст.367 (служебная халатность).
«Следствием установлено, что в течение 2016 года чиновник вносил заведомо ложные сведения в служебной документации о расчистке леса, в том числе в лесорубные билеты, поэтому при его содействии под видом санитарных работ на определенных участках вырубались здоровые деревья. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 15 млн гривен», - сообщает полиция.
Обвинительный акт в уголовном производстве по указанным выше преступлениям направлен в суд.
По действующему законодательству фигуранту дел может грозить от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с наложением штрафных санкций.