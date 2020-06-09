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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 9 » 12:58:20

Сотрудник лесхоза ответит в суде за масштабную вырубку леса на Житомирщине

Сегодня, 13:34:20 294 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сотрудник лесхоза ответит в суде за масштабную вырубку леса на Житомирщине

 В Житомирской области будут судить лесничего одного из лесхозов, который обвиняется в пособничестве «черным лесорубам» и причинении вреда государству на более чем 15 млн гривен.

На днях следователи управления ГУНП Житомирщины завершили досудебное расследование, которое проводилось сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ч.5 ст.27, ст.246 (пособничество в незаконной порубке леса), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч. 2 ст.367 (служебная халатность).
 

«Следствием установлено, что в течение 2016 года чиновник вносил заведомо ложные сведения в служебной документации о расчистке леса, в том числе в лесорубные билеты, поэтому при его содействии под видом санитарных работ на определенных участках вырубались здоровые деревья. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 15 млн гривен», - сообщает полиция.


Обвинительный акт в уголовном производстве по указанным выше преступлениям направлен в суд.

По действующему законодательству фигуранту дел может грозить от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с наложением штрафных санкций.
Тэги: лесничий, суд, лес, вырубка
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 13:41:53, Сегодня [Материал]
+2

Ответит смешным штрафом.
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