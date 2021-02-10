РГА незаконно отдала киевлянину 1,4 га леса под Житомиром: спустя 13 лет решение отменили

Под Житомиром жителю столицы 13 лет назад предоставили в аренду 1,4 га земель лесного фонда для создания зоны отдыха. После многолетних судебных разбирательств решение отменили и вернули землю общине.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"Речь идет о том, что в ноябре 2007 года Житомирская райгосадминистрация предоставила жителю города Киева разрешение на разработку технической документации по установлению внешних границ земельного участка площадью 1,4 га в натуре на территории Туровецкого сельского совета и утверждена эта документация. В дальнейшем органом местной власти заключен договор аренды о предоставлении киевлянину указанного участка под прибрежную защитную полосу культурно-оздоровительных и рекреационных целей", - говорится в сообщении.
Однако прокурорами установлено, что решения и договор не соответствуют требованиям земельного и лесного законодательства, поскольку более 1 га леса переданы в пользование частному лицу фактически с изменением целевого назначения, без получения заключений органов государственной власти и еще и с превышением главой райгосадминистрации своих полномочий.
Дело рассматривалось судами различных инстанций. Верховный суд для нового рассмотрения дело направил в Житомирский районный суд, который и принял законное решение.
"Житомирский районный суд, признав исковые требования прокурора обоснованными, принял решение о незаконности распоряжений Житомирской райгосадминистрации и их отмене, а также признании недействительным договора аренды 1,4 га земли лесного фонда"
, - добавили в прокуратуре.
у РГА есть фамилия и должность кто конкретно подписывал эти незаконные бумаги. Как наказан этот чиновник????
а в гидропарке у поважных людэй сцымся....