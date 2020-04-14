В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника лесхоза, который занимался незаконной вырубкой и продажей государственной древесины.
По предварительным данным расследования, чиновник дочернего предприятия «Новоград-Волынский лесхоз АПК» Житомирского областного совета наладил механизм реализации владельцам местных деревоперерабатывающих предприятий незаконно вырубленной на вверенном ему участке леса древесины.
Как уточняют в СБУ, затем неучтенную лесопродукцию перерабатывали на древесный уголь и на основании документов с реквизитами фиктивных фирм экспортировали в страны ЕС.
«За различные суммы, которые коммерсанты перечисляли ему на карточный счет, чиновник санкционировал непредвиденную планами вырубку леса под видом осуществления выборочно-санитарных порубок. Он также способствовал «доставке» транспортом лесхоза древесины к складским помещениям или на производственные мощности бизнес-партнеров», - сообщает пресгрупа УСБ Украины в Житомирской области.
По информации спецслужбы, только за несколько последних месяцев прошлого года чиновнику было перечислено более 100 тысяч гривен.
СБУ сообщила должностному лицу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконное хранение, перевозка, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области чиновник лесхоза организовал незаконную вырубку и продажу леса