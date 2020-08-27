Житомирская область через 38 лет может остаться без леса – исследование

За год, с августа-2019 до августа 2020 года, в Житомирской области вырубили почти на 20% больше леса, чем за аналогичный период 2018-19 годов. При такой динамике Житомирщина может остаться без леса уже через 38 лет.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины, передает Интерфакс-Украина
.
"При такой динамике вырубки Ривненская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 1,6 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев", - отмечается в сообщении EOS Data Analytics.
Исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа, ранее использовавшейся в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.
"Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего, при отсутствии независимого инструмента, который бы гарантировал прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживание антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает", - заявил директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.
По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в том числе внесенных в "Красную книгу"). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 года
(в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).
Как сообщал "Журнал Житомира
", на протяжении 2011-2018 гол больше всего лесов
исчезло в Житомирской области.
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