Житомирская область через 38 лет может остаться без леса – исследование

"При такой динамике вырубки Ривненская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 1,6 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев", - отмечается в сообщении EOS Data Analytics.