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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 27 » 13:45:24

Житомирская область через 38 лет может остаться без леса – исследование

Сегодня, 14:07:24 331 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область через 38 лет может остаться без леса – исследование

 За год, с августа-2019 до августа 2020 года, в Житомирской области вырубили почти на 20% больше леса, чем за аналогичный период 2018-19 годов. При такой динамике Житомирщина может остаться без леса уже через 38 лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины, передает Интерфакс-Украина.
 

"При такой динамике вырубки Ривненская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 1,6 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев", - отмечается в сообщении EOS Data Analytics.


Исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа, ранее использовавшейся в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.
 

"Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего, при отсутствии независимого инструмента, который бы гарантировал прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживание антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает", - заявил директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.


По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в том числе внесенных в "Красную книгу"). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 года (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).

Как сообщал "Журнал Житомира", на протяжении 2011-2018 гол больше всего лесов исчезло в Житомирской области.
Тэги: Житомирская область, лес, вырубка
Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 14:23:16, Сегодня [Материал]
0

"восстановление леса занимает от 60 до 100 лет"
Сосна росте 60 років?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:18:03, Сегодня [Материал]
0

Якщо не вирубимо на паркетну дошку або для видобутку бурштину, то засеремо сміттям по самі крони.
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