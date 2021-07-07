В Житомире развесили листовки, пропагандирующие убийство гомосексуалистов. ФОТО

В Житомире начали развешивать листовки с призывом убийства гомосексуалистов. Одну из них приклеили на столбе прямо возле городского совета на ул. Большой Бердичевской.
Фото листовки в соцсети
опубликовал житомирянин Андрей Шатило.
"Сегодня увидел на улице, центр города - площадь Королева. Это вообще нормально? Как жить рядом с людьми, которые призывают к убийствам житомирян?" - написал мужчина.
На листовке изображен зачеркнутый радужный, прайд-флаг, а рядом с ним кельтский крест - один из символов ультраправых.