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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 7 » 11:30:14

В Житомире развесили листовки, пропагандирующие убийство гомосексуалистов. ФОТО

Сегодня, 11:30:14 1410 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире развесили листовки, пропагандирующие убийство гомосексуалистов. ФОТО

 В Житомире начали развешивать листовки с призывом убийства гомосексуалистов. Одну из них приклеили на столбе прямо возле городского совета на ул. Большой Бердичевской.

Фото листовки в соцсети опубликовал житомирянин Андрей Шатило.
 

"Сегодня увидел на улице, центр города - площадь Королева. Это вообще нормально? Как жить рядом с людьми, которые призывают к убийствам житомирян?" - написал мужчина.


На листовке изображен зачеркнутый радужный, прайд-флаг, а рядом с ним кельтский крест - один из символов ультраправых.

Тэги: Прайд, ГомоСексуализм, неонацизм, Житомир
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Комментариев: 11
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:37:52, Сегодня [Материал]

Судячи з лексики, автором є vk.com/oleg_penya
realaNT
2 realant (realaNT)   • 11:40:44, Сегодня [Материал]

Что-то заголовок противоречит содержанию
Ответ: Серьёзно? А если внимательно почитать листовку, 3-ю строчку?
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 12:32:58, Сегодня [Материал]

Камеры там стоят. И вот интересно, будет ли доблестная полиция искать, ведь это почти наверняка кто-то из ультраправых, а их наказывать низзя ...
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:06:47, Сегодня [Материал]

Ускладнюємо задачу. А що буде, якщо виявиться, що автор листівки шановний ветеран АТО і відомий активіст? Правильно, нічого :)
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 12:44:28, Сегодня [Материал]

интересный выбор места размещения
или это прозрачный намёк, что в мерии и облраде одни пидарасы....
DomA
6 Владимир (DomA)   • 13:57:34, Сегодня [Материал]

що за пі..ар це зробив?)) самі ж влаштовують провокації щоб бути на слуху, а потім кричати ніби їх притисняють
і журнанюшки швидко розносять дезу, не розібравшись хто і для чого це зробив
melan
7 melan (melan)   • 14:32:43, Сегодня [Материал]

в принципе идея неплохая, только нужно закрепить ее на законодательном уровне. Развелось последнее время этих пидаров уж слишком много, что нормальному человеку пройти спокойно нельзя.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:42:24, Сегодня [Материал]

Это депутаты - гомики наклеили рекламу, потому что хотят привлеч к своей петушиной организации внимание и разрекламиировать её. В Советском Союзе за извращение, за мужеловство (дословно) назначали срок 7 лет и ограждали от общества. У них больное сознание и они друг у друга глину месят. Молодёж которая ведётся на их пропаганду после извращения выбрасывается с моста через реку Тетерев на бульваре.
SlavaNibiru
9 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:17:29, Сегодня [Материал]

Опа! А вот и левак-псевдоатаман подтянулся отбеливать своих пгавых шестёрок.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:56:18, Сегодня [Материал]

Что не депутат то дырявый ! Вы бы хоть постеснялись читателей. Пучичь. Мойсеев и их окружение усттраивают шабаш в городе. Пучичу на сессии города Житомира публично вручили пенис резиновый! На развлекай свой тухис!
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:01:00, Сегодня [Материал]

Вы -депутаты когда приходите к избирателям перед выборами то просто обязаны озвучить людям о том что вы дырявые. ато вы это делаете после выборов.
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