Мошенник представился сотрудником банка и похитил с карты житомирянки 25 000 грн

В Житомире пенсионерка попалась на крючок мошенника, который представился работником банка. Женщина предоставила неизвестному конфиденциальную информацию и потеряла 25 000 гривен. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"6 июля в полицию обратилась 70-летняя житомирянка, которая рассказала, что накануне общалась с мужчиной, который представился банковским работником. Женщина, считая, что меняет пароли и дополнительно защищает свой счет, предоставила к нему доступ посторонним лицам. В результате у женщины украли почти 25 000 гривен", - информируют правоохранители.
В тот же день подобная ситуация произошла с 35-летним жителем Черняхова. Мужчине также позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о блокировке счета из-за постороннего вмешательства.
"Собеседник предложил разблокировать счет дистанционно и в ходе общения узнал у мужчины всю необходимую информацию для доступа к деньгам. Впоследствии со счетов заявителя были проведены электронные операции на сумму свыше 15 000 гривен", - сообщает полиция.
Правоохранители начали уголовные производства по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и разыскивают причастных к правонарушениям.