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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 7 » 14:42:39

Мошенник представился сотрудником банка и похитил с карты житомирянки 25 000 грн

Сегодня, 14:42:39 417 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мошенник представился сотрудником банка и похитил с карты житомирянки 25 000 грн

 В Житомире пенсионерка попалась на крючок мошенника, который представился работником банка. Женщина предоставила неизвестному конфиденциальную информацию и потеряла 25 000 гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"6 июля в полицию обратилась 70-летняя житомирянка, которая рассказала, что накануне общалась с мужчиной, который представился банковским работником. Женщина, считая, что меняет пароли и дополнительно защищает свой счет, предоставила к нему доступ посторонним лицам. В результате у женщины украли почти 25 000 гривен", - информируют правоохранители.


В тот же день подобная ситуация произошла с 35-летним жителем Черняхова. Мужчине также позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о блокировке счета из-за постороннего вмешательства.
 

"Собеседник предложил разблокировать счет дистанционно и в ходе общения узнал у мужчины всю необходимую информацию для доступа к деньгам. Впоследствии со счетов заявителя были проведены электронные операции на сумму свыше 15 000 гривен", - сообщает полиция.


Правоохранители начали уголовные производства по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и разыскивают причастных к правонарушениям.
Тэги: мошенник, Житомир, ПЕНСИОНЕРКА
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:29:36, Сегодня [Материал]

Это видать не мошенники, а Банк им уже разрешили снимать деньги самостоятельно. без разрешения владельца. Досиделись!
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