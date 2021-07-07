Мошенник представился сотрудником банка и похитил с карты житомирянки 25 000 грн

"6 июля в полицию обратилась 70-летняя житомирянка, которая рассказала, что накануне общалась с мужчиной, который представился банковским работником. Женщина, считая, что меняет пароли и дополнительно защищает свой счет, предоставила к нему доступ посторонним лицам. В результате у женщины украли почти 25 000 гривен", - информируют правоохранители.