Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13 Октября 2021    13:42:16
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 13 » 12:11:00

Пожилая житомирянка обменяла 20 тысяч гривен на конверт с бумажками

Сегодня, 12:11:31 246 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пожилая житомирянка обменяла 20 тысяч гривен на конверт с бумажками

 Жительница Житомира, поверив женщине, которая пришла к ней домой, осуществила обмен "старых денег на новые". В результате потеряла 20 тысяч гривен сбережений. Полицией начата соответствующая проверка.
 

"12 октября в Житомирское райуправление полиции обратилась 71-летняя жительница областного центра с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что несколько дней назад, поверив незнакомке, обменяла свои деньги на  "новые". Сейчас же обнаружила, что взамен получила бумажки в конверте", - информирует ГУ Нацполиции Житомирская области.


На месте происшествия полицейские выяснили, что 8 октября домой к заявительнице пришла незнакомка, которая и сообщила о якобы необходимости обмена купюр "старого образца". Женщина отметила, что для удобства пенсионеров такая услуга осуществляется на дому, поэтому предложили хозяйке проверить свои сбережения и провести необходимую процедуру.

В результате определенных манипуляций гостя получила 20 тысяч гривен. Взамен оставила конверт с якобы новыми купюрами. Лишь впоследствии женщина проверила его содержание и обнаружила, что обманута.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства и устанавливают личность женщины, причастной к обману.
Тэги: обмен денег, ПЕНСИОНЕРКА, Житомир, мошенник
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus