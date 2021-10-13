Пожилая житомирянка обменяла 20 тысяч гривен на конверт с бумажками

Жительница Житомира, поверив женщине, которая пришла к ней домой, осуществила обмен "старых денег на новые". В результате потеряла 20 тысяч гривен сбережений. Полицией начата соответствующая проверка.
"12 октября в Житомирское райуправление полиции обратилась 71-летняя жительница областного центра с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что несколько дней назад, поверив незнакомке, обменяла свои деньги на "новые". Сейчас же обнаружила, что взамен получила бумажки в конверте", - информирует ГУ Нацполиции Житомирская области.
На месте происшествия полицейские выяснили, что 8 октября домой к заявительнице пришла незнакомка, которая и сообщила о якобы необходимости обмена купюр "старого образца". Женщина отметила, что для удобства пенсионеров такая услуга осуществляется на дому, поэтому предложили хозяйке проверить свои сбережения и провести необходимую процедуру.
В результате определенных манипуляций гостя получила 20 тысяч гривен. Взамен оставила конверт с якобы новыми купюрами. Лишь впоследствии женщина проверила его содержание и обнаружила, что обманута.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства и устанавливают личность женщины, причастной к обману.