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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 6 » 14:38:46

Мужчина вылез на 15-метровую опору ЛЭП и не смог спуститься: на помощь пришли спасатели. ВИДЕО

Сегодня, 14:38:46 400 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мужчина вылез на 15-метровую опору ЛЭП и не смог спуститься: на помощь пришли спасатели. ВИДЕО

 В городе Коростень Житомирской области 6 августа спасатели проводили аварийно-спасательные работы по снятию человека с электроопоры.

Инцидент произошел на территории коростенского РЭСа, а мужчина вылез на электроопору на высоту 15-17 метров, передает Коростень.today.

«Спасатели проводили аварийно-спасательные работы по снятию человека с электроопоры. После долгих переговоров, мужчина самостоятельно спустился по автолестнице на землю, где его встречали сотрудники полиции, медицинской службы и родственники», - говорится в сообщении.

Мужчина не пострадал, он не смог объяснить причины своего поступка.
 
Тэги: электроопора, Житомирская область, спасение
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Комментариев: 1
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 16:45:52, Сегодня [Материал]

Жаль, що його током не довбануло. На одного слаборозумного було б на цьому світі менше, а в землі більше гумусу ))
Журналюги, вивчіть мову рідну і не використовуйте московщинізми в українській мові. РЭС - це на москальській мові - район электрических сетей, на українській це буде РЕМ - район електричних мереж.
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