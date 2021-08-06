Мужчина вылез на 15-метровую опору ЛЭП и не смог спуститься: на помощь пришли спасатели. ВИДЕО

В городе Коростень Житомирской области 6 августа спасатели проводили аварийно-спасательные работы по снятию человека с электроопоры.
Инцидент произошел на территории коростенского РЭСа, а мужчина вылез на электроопору на высоту 15-17 метров, передает Коростень.today.
«Спасатели проводили аварийно-спасательные работы по снятию человека с электроопоры. После долгих переговоров, мужчина самостоятельно спустился по автолестнице на землю, где его встречали сотрудники полиции, медицинской службы и родственники», - говорится в сообщении.
Мужчина не пострадал, он не смог объяснить причины своего поступка.