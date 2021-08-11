В Украине с 1 октября снизят тариф на электроэнергию: сколько платить

Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
заявил во время заседания правительства 11 августа.
Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений на уровне 1,68 грн/ кВт.
Новые правила заработают с 1 октября.
Отмечается, что предел в 250 кВт-час в месяц превышает среднемесячный уровень потребления электроэнергии в Украине - 168 кВт-час.
Ранее сообщалось, что потребителей поделят на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100-300 кВт-ч; 300-500 кВт-ч, от 500 кВт-ч).
Максимальный тариф для потребителей за использование электроэнергии прогнозировали
на уровне 3,4 грн/кВт-час.