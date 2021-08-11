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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Август » 11 » 13:49:04

В Украине с 1 октября снизят тариф на электроэнергию: сколько платить

Сегодня, 13:49:04 729 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине с 1 октября снизят тариф на электроэнергию: сколько платить

 Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства 11 августа.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений на уровне 1,68 грн/ кВт.

Новые правила заработают с 1 октября.

Отмечается, что предел в 250 кВт-час в месяц превышает среднемесячный уровень потребления электроэнергии в Украине - 168 кВт-час.



Ранее сообщалось, что потребителей поделят на четыре категории в зависимости от объемов потребления (до 100 кВт-ч; 100-300 кВт-ч; 300-500 кВт-ч, от 500 кВт-ч).

Максимальный тариф для потребителей за использование электроэнергии прогнозировали на уровне 3,4 грн/кВт-час.
Тэги: тарифы, электроэнергия
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Комментариев: 1
Gams
1 Александр (Gams)   • 14:45:09, Сегодня [Материал]

ура
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