На Житомирщине суд вынес приговор горе-отцу, который пытался задушить 2-летнего сына

В Житомирской области судили горе-отца, который пытался задушить двухлетнего сына за громкий плач. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
По данным судебного следствия, особо тяжкое преступление в январе прошлого года совершил неоднократно судимый житель Малинского района, 1997 года рождения.
"Так, утром, около 8.00, ухаживая дома за двухлетним сыном, рассердился громким плачем мальчика и, положив его на диван, прижал нос и рот рукой. Когда же ребенок потерял сознание, накрыл простыней, чтобы придать вид, будто он спит", - информирует ведомство.
Спасла жизнь мальчику бабушка, (мать обвиняемого), которая на в минуту зашла в комнату, обнаружила внук без сознания, предоставила домедицинскую помощь и вызвала скорую помощь.
Приговором Коростенского горрайонного суда мужчину признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.