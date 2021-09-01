На Житомирщине суд вынес приговор горе-отцу, который пытался задушить 2-летнего сына

"Так, утром, около 8.00, ухаживая дома за двухлетним сыном, рассердился громким плачем мальчика и, положив его на диван, прижал нос и рот рукой. Когда же ребенок потерял сознание, накрыл простыней, чтобы придать вид, будто он спит", - информирует ведомство.