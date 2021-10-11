На Житомирщине мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь

В Радомышльской громаде Житомирской области 44-летний мужчина насиловал свою дочь. Горе-отца задержали. Суд поместил его под стражу без права внесения денежного залога.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуры.
"Следствием установлено, что 44-летний мужчина систематически, в течение года, совершал действия сексуального характера в отношении своей двенадцатилетней дочери. На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание школьный психолог, во время разговора с которым ребенок рассказал о совершении над ней сексуального насилия", - информирует ведомство.
Службой по делам детей потерпевшая и ее младшая сестренка изъяты из семьи и временно переданы в детское учреждение.
Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.