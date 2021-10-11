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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 11 » 11:33:32

На Житомирщине мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь

Сегодня, 11:33:32 822 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужчина в течение года насиловал свою 12-летнюю дочь

 В Радомышльской громаде Житомирской области 44-летний мужчина насиловал свою дочь. Горе-отца задержали. Суд поместил его под стражу без права внесения денежного залога.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуры.
 

"Следствием установлено, что 44-летний мужчина систематически, в течение года, совершал действия сексуального характера в отношении своей двенадцатилетней дочери. На подавленное эмоциональное состояние ребенка обратила внимание школьный психолог, во время разговора с которым ребенок рассказал о совершении над ней сексуального насилия", - информирует ведомство.


Службой по делам детей потерпевшая и ее младшая сестренка изъяты из семьи и временно переданы в детское учреждение.

Мужчине инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Тэги: отец, суд, Житомирщина, изнасилование
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Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 12:12:52, Сегодня [Материал]

Не вбивати, а тільки яйця відрізати, скотина.
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