За изнасилование 13-летней падчерицы суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы

Житель Житомирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. За совершение особо тяжкого преступления мужчина получил 12 лет тюрьмы.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в областной прокуратуре, факт изнасилования произошел в августе 2019 года.
"Судебным следствием установлено, что уголовное преступление совершил 35-летний житель Малинского (теперь Коростенский) района, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Так, в августе 2019 года, около 01.00, находясь в доме, где проживал со своей сожительницей и тремя малолетними детьми, при отсутствии женщины, которая уехала в другое место на работу, применил физическое насилие к ее 13-летней дочери и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В дальнейшем повторил свои преступные действия в отношении малолетнего ребенка", - сообщила прокуратура.
По информации ведомства, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 УК Украины) в виде лишения свободы сроком на 6 лет и после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на путь исправления не стал. В период срока неотбытого наказания совершил особо тяжкое преступление в отношении малолетней.
Приговором Малинского районного суда мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.
"Назначено наказание, с учетом неотбытой части наказания, назначенного предыдущим приговором, в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Учитывая тяжесть совершенного преступления, обвиняемый со дня задержания - и до сих пор находится под стражей"
, - добавили в прокуратуре.