За изнасилование 13-летней падчерицы суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы

"Судебным следствием установлено, что уголовное преступление совершил 35-летний житель Малинского (теперь Коростенский) района, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Так, в августе 2019 года, около 01.00, находясь в доме, где проживал со своей сожительницей и тремя малолетними детьми, при отсутствии женщины, которая уехала в другое место на работу, применил физическое насилие к ее 13-летней дочери и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В дальнейшем повторил свои преступные действия в отношении малолетнего ребенка", - сообщила прокуратура.