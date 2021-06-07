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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 7 » 17:37:14

За изнасилование 13-летней падчерицы суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы

Вчера, 17:37:14 475 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За изнасилование 13-летней падчерицы суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы

 Житель Житомирской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. За совершение особо тяжкого преступления мужчина получил 12 лет тюрьмы.

Как сообщили "Журналу Житомира" в областной прокуратуре, факт изнасилования произошел в августе 2019 года.
 

"Судебным следствием установлено, что уголовное преступление совершил 35-летний житель Малинского (теперь Коростенский) района, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Так, в августе 2019 года, около 01.00, находясь в доме, где проживал со своей сожительницей и тремя малолетними детьми, при отсутствии женщины, которая уехала в другое место на работу, применил физическое насилие к ее 13-летней дочери и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В дальнейшем повторил свои преступные действия в отношении малолетнего ребенка", - сообщила прокуратура.


По информации ведомства, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 121 УК Украины) в виде лишения свободы сроком на 6 лет и после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на путь исправления не стал. В период срока неотбытого наказания совершил особо тяжкое преступление в отношении малолетней.

Приговором Малинского районного суда мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

"Назначено наказание, с учетом неотбытой части наказания, назначенного предыдущим приговором, в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Учитывая тяжесть совершенного преступления, обвиняемый со дня задержания - и до сих пор находится под стражей", - добавили в прокуратуре.
Тэги: суд, изнасилование, прокуратура, Житомирщина
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