Под Житомиром задержали браконьеров: везли в багажнике убитую косулю

На рассвете 3 сентября в с. Тетеревка правоохранители за нарушение ПДД остановили легковой автомобиль. Внутри авто обнаружили оружие и тушу незаконно добытой косули. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Автомобиль ВАЗ 21051 под управлением 37-летнего жителя Житомирского района остановили полицейские сектора реагирования за нарушение Правил дорожного движения. В машине находились двое пассажиров, как выяснилось, жители областного центра и района. А в багажном отделении перевозилась туша убитой дикой косули", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли транспортное средство, принадлежащий одному из пассажиров карабин и разрешение на него, патроны соответствующего калибра и тушу дикого животного.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст. 248 (Незаконная охота) УК Украины.
Действующее законодательство предусматривает за такие противоправные действия штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.