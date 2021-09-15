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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 15 » 15:26:29

Завтра крупный микрорайон Житомира оставят без воды: водоканал призывает сделать запасы

Сегодня, 15:26:29 1132 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра крупный микрорайон Житомира оставят без воды: водоканал призывает сделать запасы

 Завтра, 16 сентября, в микрорайоне Крошня будет приостановлено водоснабжение. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".

Коммунальщики объясняют, что ограничение водоснабжения связано с дезинфекцией и промывкой сетей.

"Вниманию жителей микрорайона Крошня! 16 сентября с 10:00 до 14:00 будет остановлена ВНС 3-го подъема "Крошня" для проведения работ по дезинфекции и промывке водопроводных сетей. На период выполнения работ будет приостановлено водоснабжение микрорайона Крошня", - говорится в сообщении водоканала.

Жителей Крошни просят сделать необходимый запас воды.
Тэги: Житомир, Водоснабжение, Крошня, водоканал
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Комментариев: 1
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1 Name Surname (viewer)   • 16:51:11, Сегодня [Материал]

Якраз нагода зняти і прочистити або замінити фільтр грубої очистки води, що знаходиться у підвалі кожного багатоквартирного будинку на вході водогінної мережі.
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