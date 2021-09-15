Завтра крупный микрорайон Житомира оставят без воды: водоканал призывает сделать запасы

Завтра, 16 сентября, в микрорайоне Крошня будет приостановлено водоснабжение. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал
".
Коммунальщики объясняют, что ограничение водоснабжения связано с дезинфекцией и промывкой сетей.
"Вниманию жителей микрорайона Крошня! 16 сентября с 10:00 до 14:00 будет остановлена ВНС 3-го подъема "Крошня" для проведения работ по дезинфекции и промывке водопроводных сетей. На период выполнения работ будет приостановлено водоснабжение микрорайона Крошня"
, - говорится в сообщении водоканала.
Жителей Крошни просят сделать необходимый запас воды.