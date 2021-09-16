В пригороде Житомира построили новый детсад. ФОТО

В селе Станишовка состоялось открытие нового детского сада "Малятко". Заведение рассчитано на 60 мест. Об этом 16 сентября сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко
.
"Для детей и родителей Станишовки сегодняшнее открытие действительно большое событие, ведь в одном из крупнейших населенных пунктов громады давно уже ждали этот садик. Благодаря совместным усилиям государства, области и громады теперь имеем замечательное заведение, в котором будет звучать веселый детский смех"
, - сказал председатель ОГА.
В группах расположены большие игровые зоны для детей, созданы комфортные условия как для малышей, так и для работников садика, а также построен уютный внутренний двор с площадками и территорией для уличных игр.
"Удобная мебель, игрушки, развивающие материалы будут способствовать тому, чтобы дети охотно посещали садик. Новое дошкольное учреждение также обеспечено современным кухонным оборудованием", - добавил Бунечко.
Общая стоимость строительства составила почти 21 миллион гривен.
Фото: Виталий Бунечко / Facebook