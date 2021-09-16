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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 16 » 13:39:22

В пригороде Житомира построили новый детсад. ФОТО

Сегодня, 13:39:22 900 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира построили новый детсад. ФОТО

 В селе Станишовка состоялось открытие нового детского сада "Малятко". Заведение рассчитано на 60 мест. Об этом 16 сентября сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Для детей и родителей Станишовки сегодняшнее открытие действительно большое событие, ведь в одном из крупнейших населенных пунктов громады давно уже ждали этот садик. Благодаря совместным усилиям государства, области и громады теперь имеем замечательное заведение, в котором будет звучать веселый детский смех", - сказал председатель ОГА.

В группах расположены большие игровые зоны для детей, созданы комфортные условия как для малышей, так и для работников садика, а также построен уютный внутренний двор с площадками и территорией для уличных игр.
 

"Удобная мебель, игрушки, развивающие материалы будут способствовать тому, чтобы дети охотно посещали садик. Новое дошкольное учреждение также обеспечено современным кухонным оборудованием", - добавил Бунечко.


Общая стоимость строительства составила почти 21 миллион гривен.





















Фото: Виталий Бунечко / Facebook
Тэги: Детсад, дети
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