На Житомирщине в камышах нашли тело мужчины, пропавшего без вести в конце августа

"К полицейским Радомышля 9 сентября обратился председатель Вишевицкой громады с сообщением об исчезновении 58-летнего местного жителя. Во время первоочередных действий правоохранители установили, что последний раз мужчину видели односельчане еще 31 августа. Тогда у мужчины возник спор со взрослым сыном. В разгар эмоций отец покинул работу (пас коров на лугу) и ушел. Домой мужчина не вернулся ни в тот день, ни в последующие", - информирует полиция.