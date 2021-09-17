Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17 Сентября 2021    13:24:47
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 17 » 09:11:35

На Житомирщине в камышах нашли тело мужчины, пропавшего без вести в конце августа

Сегодня, 09:11:35 550 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине в камышах нашли тело мужчины, пропавшего без вести в конце августа

 В Житомирской области полицейские, военнослужащие и неравнодушные граждане несколько дней разыскивали безвестно пропавшего мужчину. На днях его тело нашли на лугу в камышах. Об этом 16 сентября сообщили в ГУ Нацполиции.
 

"К полицейским Радомышля 9 сентября обратился председатель Вишевицкой громады с сообщением об исчезновении 58-летнего местного жителя. Во время первоочередных действий правоохранители установили, что последний раз мужчину видели односельчане еще 31 августа. Тогда у мужчины возник спор со взрослым сыном. В разгар эмоций отец покинул работу (пас коров на лугу) и ушел. Домой мужчина не вернулся ни в тот день, ни в последующие", - информирует полиция.


Полицейские в рамках открытого уголовного производства начали мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.

К поисковым группам привлекли правоохранителей, военнослужащих местной части А 2192 и местных жителей. Они прочесывали близлежащие поля и лесопосадки, а также обследовали водоемы.

В результате поисков 11 сентября в камышах возле озера на окраине с. Вишевичи обнаружили тело пропавшего мужчины.

В полиции сообщили, что видимых повреждений у него нет, однако назначенная судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти из-за естественных биологических изменений организма.
Тэги: тело, розыск, Житомирщина, Смерть
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus