На Житомирщине в камышах нашли тело мужчины, пропавшего без вести в конце августа

В Житомирской области полицейские, военнослужащие и неравнодушные граждане несколько дней разыскивали безвестно пропавшего мужчину. На днях его тело нашли на лугу в камышах. Об этом 16 сентября сообщили в ГУ Нацполиции.
"К полицейским Радомышля 9 сентября обратился председатель Вишевицкой громады с сообщением об исчезновении 58-летнего местного жителя. Во время первоочередных действий правоохранители установили, что последний раз мужчину видели односельчане еще 31 августа. Тогда у мужчины возник спор со взрослым сыном. В разгар эмоций отец покинул работу (пас коров на лугу) и ушел. Домой мужчина не вернулся ни в тот день, ни в последующие", - информирует полиция.
Полицейские в рамках открытого уголовного производства начали мероприятия по установлению места нахождения пропавшего.
К поисковым группам привлекли правоохранителей, военнослужащих местной части А 2192 и местных жителей. Они прочесывали близлежащие поля и лесопосадки, а также обследовали водоемы.
В результате поисков 11 сентября в камышах возле озера на окраине с. Вишевичи обнаружили тело пропавшего мужчины.
В полиции сообщили, что видимых повреждений у него нет, однако назначенная судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти из-за естественных биологических изменений организма.