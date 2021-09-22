Полицейский за торговлю конфиденциальной информацией получил условный срок

Бывшего офицера Малинского отделения полиции в Житомирской области осудили за копирование и сбыт конфиденциальной информации с ограниченным доступом.
Об этом сообщает 368.media
, ссылаясь на решение суда по ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч.2 ст.361-2, ч.3 ст.362 УК.
По версии следствия, сотрудник Малинского ОП Коростышевского отдела полиции в Житомирской области, имея доступ к автоматизированным системам Нацполиции и МВД, начиная с декабря 2019 копировал и сбывал информацию с ограниченным доступом
.
В июне 2020-го к полицейскому обратились с просьбой о получении информации из базы. В дальнейшем в течение лета зафиксировано три факта сбыта информации с интервалом примерно в месяц.
Обычно речь шла об информации о 3-5 людях по их привлечению к уголовной и административной ответственности. Сотрудник полиции пересылал данные на электронную почту заказчика.
В августе 2020-го по месту жительства полицейского проводились обыски. Он уволился с работы. Но подозрение ему сообщили только через 8 месяцев по трем эпизодам.
В суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы, освободив осужденного от отбывания тюремного наказания с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.