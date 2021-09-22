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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 22 » 08:57:09

Полицейский за торговлю конфиденциальной информацией получил условный срок

Вчера, 08:57:09 703 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейский за торговлю конфиденциальной информацией получил условный срок

 Бывшего офицера Малинского отделения полиции в Житомирской области осудили за копирование и сбыт конфиденциальной информации с ограниченным доступом. 

Об этом сообщает 368.media, ссылаясь на решение суда по ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 362, ч.2 ст.361-2, ч.3 ст.362 УК.

По версии следствия, сотрудник Малинского ОП Коростышевского отдела полиции в Житомирской области, имея доступ к автоматизированным системам Нацполиции и МВД, начиная с декабря 2019 копировал и сбывал информацию с ограниченным доступом.

В июне 2020-го к полицейскому обратились с просьбой о получении информации из базы. В дальнейшем в течение лета зафиксировано три факта сбыта информации с интервалом примерно в месяц.

Обычно речь шла об информации о 3-5 людях по их привлечению к уголовной и административной ответственности. Сотрудник полиции пересылал данные на электронную почту заказчика.

В августе 2020-го по месту жительства полицейского проводились обыски. Он уволился с работы. Но подозрение ему сообщили только через 8 месяцев по трем эпизодам.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы, освободив осужденного от отбывания тюремного наказания с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.
Тэги: суд, приговор, конфиденциальная информация, полиция
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Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:12:07, Вчера [Материал]

это полный п%%дец.. .его должны были посадить на реальный срок... а то как это вышло сейчас -сигнал всем остальным кто также торгует инфой что они делают все верно.. и наказания никакого не последует.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 14:12:38, Вчера [Материал]

Своих не бросают. Мусор это навсегда. Был бы обычный чел - получил бы реальный срок.
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