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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 22 » 09:35:02

Ферма будущего: в Житомирской области открыли роботизированный молочный комплекс. ФОТО

Вчера, 09:35:02 2530 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ферма будущего: в Житомирской области открыли роботизированный молочный комплекс. ФОТО

 В селе Почуйки Житомирской области открыли вторую очередь роботизированного молочного комплекса. Комплекс открыли в ЧСП «Украина», которое входит в группу компаний «Эридон», информирует Milkua.info.

Отмечается, что первая очередь комплекса на 500 голов дойного стада с 8 роботами-доярами DeLaval была введена в эксплуатацию в 2015 году. Впоследствии было решено инвестировать во вторую очередь и довести стадо до 1,2 тыс. голов, но уже с оборудованием нидерландской компании Lely.

Сейчас на ферме успешно работают 9 роботов-дояров Astronaut пятого поколения.
 

«Мы называем эту ферму молочной фермой будущего, потому что она построена на новейших технологиях, многие из которых происхождением из Нидерландов, а в первую очередь это система роботизированного доения», - подчеркнул Владимир Яковчук, руководитель агрохолдинга «Эридон».


Компания готова переносить успешный опыт автоматизированного доения на другие предприятия.












Фото: Milkua.info
Тэги: коровы, работы, ферма, молоко
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