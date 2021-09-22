Ферма будущего: в Житомирской области открыли роботизированный молочный комплекс. ФОТО

В селе Почуйки Житомирской области открыли вторую очередь роботизированного молочного комплекса. Комплекс открыли в ЧСП «Украина», которое входит в группу компаний «Эридон», информирует Milkua.info
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Отмечается, что первая очередь комплекса на 500 голов дойного стада с 8 роботами-доярами DeLaval была введена в эксплуатацию в 2015 году. Впоследствии было решено инвестировать во вторую очередь и довести стадо до 1,2 тыс. голов, но уже с оборудованием нидерландской компании Lely.
Сейчас на ферме успешно работают 9 роботов-дояров Astronaut пятого поколения.
«Мы называем эту ферму молочной фермой будущего, потому что она построена на новейших технологиях, многие из которых происхождением из Нидерландов, а в первую очередь это система роботизированного доения», - подчеркнул Владимир Яковчук, руководитель агрохолдинга «Эридон».
Компания готова переносить успешный опыт автоматизированного доения на другие предприятия.
Фото: Milkua.info