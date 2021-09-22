Ферма будущего: в Житомирской области открыли роботизированный молочный комплекс. ФОТО

«Мы называем эту ферму молочной фермой будущего, потому что она построена на новейших технологиях, многие из которых происхождением из Нидерландов, а в первую очередь это система роботизированного доения», - подчеркнул Владимир Яковчук, руководитель агрохолдинга «Эридон».