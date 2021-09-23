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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 23 » 13:54:30

Житомир объявляет войну амброзии

Сегодня, 13:54:12 718 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир объявляет войну амброзии

 В Житомире появится комплексная программа борьбы с амброзией. В городском совете создадут рабочую группу, которая займется ее разработкой. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Людмила Зубко, депутат городского совета.
 

"Сегодня инициировала создание рабочей группы, которая будет заниматься ее разработкой. Амброзия полыннолистная относится к наиболее опасным в Украине сорнякам-аллергенам и наносит большой вред не только сельскому хозяйству, но и здоровью человека. Пыльца амброзии вызывает аллергию, воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что приводит к приступам бронхиальной астмы. В условиях пандемии ковид-19 это особенно актуально", - отметила депутат.




В рабочую группу войдут специалисты управлений коммунального и жилищного хозяйства, "Зеленбуд", "Инспекция по благоустройству" и другие.

Планируется, что первым шагом в борьбе со вредными растениями станет создание интерактивной карты.
 

"Первый шаг - обследование территории Житомира и создание/заполнение интерактивной карты вредных растений. Думаю, попутно можно наносить на эту карту и места произрастания борщевика. Чтобы, как говорится, дважды не вставать. Наши коммунальные предприятия знают о ситуации с амброзией на территориях, которые они обслуживают. Можно начать с нанесения этих мест.

Параллельно следует информировать население о важности борьбы с такими растениями, распространять инструкции. Можно начать с малого - активной информационной кампании, привлечения волонтеров. Можно разработать систему поощрения житомирян, которые будут сообщать о местах произрастания амброзии", - сообщила Людмила Зубко.


В дальнейшем предлагается обеспечить коммунальные предприятия необходимым количеством спецтехники и оборудования для эффективной борьбы с амброзией.

Тэги: Житомир, амброзия
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Комментариев: 1
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1 Name Surname (viewer)   • 15:06:14, Сегодня [Материал]

Ось про борщівник, як вберегитись від опіків, якщо контактували з ним
https://www.facebook.com/watch/?v=2345867918806772
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