Житомир объявляет войну амброзии

"Сегодня инициировала создание рабочей группы, которая будет заниматься ее разработкой. Амброзия полыннолистная относится к наиболее опасным в Украине сорнякам-аллергенам и наносит большой вред не только сельскому хозяйству, но и здоровью человека. Пыльца амброзии вызывает аллергию, воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей, что приводит к приступам бронхиальной астмы. В условиях пандемии ковид-19 это особенно актуально", - отметила депутат.

"Первый шаг - обследование территории Житомира и создание/заполнение интерактивной карты вредных растений. Думаю, попутно можно наносить на эту карту и места произрастания борщевика. Чтобы, как говорится, дважды не вставать. Наши коммунальные предприятия знают о ситуации с амброзией на территориях, которые они обслуживают. Можно начать с нанесения этих мест.



Параллельно следует информировать население о важности борьбы с такими растениями, распространять инструкции. Можно начать с малого - активной информационной кампании, привлечения волонтеров. Можно разработать систему поощрения житомирян, которые будут сообщать о местах произрастания амброзии", - сообщила Людмила Зубко.