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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 24 » 11:08:29

Житомирская область заняла первое место в чемпионате Украины по легкой атлетике

Сегодня, 11:08:29 475 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область заняла первое место в чемпионате Украины по легкой атлетике

 С 20 по 22 сентября в Житомире на центральном стадионе "Полесье" впервые состоялся командный чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮСШОР четырехборью. По результатам чемпионата в командном зачете Житомирская область заняла первое место.

Также воспитанник ЖСДЮСШОР по легкой атлетике Илья Шпонарский стал чемпионом Украины, информирует ОГА.
 

Результаты чемпионата


Среди областей:
 
  • I место - Житомирская область;
  • II место - Черниговская область;
  • III место - Кировоградская область;

Среди СДЮШОР:
 
  • I место - Запорожская КУ ОСДЮСШОР "Металлург";
  • II место - Черкасская ОСДЮСШОР;
  • III место - ЖСДЮСШОР по легкой атлетике Житомирского облсовета;

Среди ДЮСШ:
 
  • I место - КУ ДЮСШ им. М.П. Иванова (Кировоградская область);
  • II место - РДЮСШ Новоодесская (Николаевская область);
  • III место - СОК ДЮСШ Мукачево (Закарпатская область).

Всего в чемпионате принимали участие 22 области Украины. Участники 2008-2009 годов рождения соревновались в беге, прыжках в длину и метании мяча.
Тэги: ДЮСШ, легкая атлетика, Житомирская область, чемпионат Украины
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