Житомирская область заняла первое место в чемпионате Украины по легкой атлетике

С 20 по 22 сентября в Житомире на центральном стадионе "Полесье" впервые состоялся командный чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮСШОР четырехборью. По результатам чемпионата в командном зачете Житомирская область заняла первое место.
Также воспитанник ЖСДЮСШОР по легкой атлетике Илья Шпонарский стал чемпионом Украины, информирует ОГА.
Результаты чемпионата
Среди областей:
- I место - Житомирская область;
- II место - Черниговская область;
- III место - Кировоградская область;
Среди СДЮШОР:
- I место - Запорожская КУ ОСДЮСШОР "Металлург";
- II место - Черкасская ОСДЮСШОР;
- III место - ЖСДЮСШОР по легкой атлетике Житомирского облсовета;
Среди ДЮСШ:
- I место - КУ ДЮСШ им. М.П. Иванова (Кировоградская область);
- II место - РДЮСШ Новоодесская (Николаевская область);
- III место - СОК ДЮСШ Мукачево (Закарпатская область).
Всего в чемпионате принимали участие 22 области Украины. Участники 2008-2009 годов рождения соревновались в беге, прыжках в длину и метании мяча.