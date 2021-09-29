Вблизи сквера Лятошинского создают новое пространство для маленьких житомирян. ФОТО

"Надеемся, что детям понравится, - говорит координатор проекта Алина Кундич. - Уже сейчас мы видим, что приходят родители с детьми, и им хочется кататься, но мы просим еще немного подождать. Надеемся, что это пространство будут активно использовать".

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных правил, - говорит соорганизатор проекта Борис Пахолюк. - Здесь все будет очень понятно, потому что планируем нанести такую ​​разметку дорожного движения, которая будет понятна без дополнительных объяснений. Будет видно, какая часть рисунка отведена для езды на велосипеде, какая может использоваться самокатами, а по какой будут ходить пешеходы".

"Можно только приветствовать это решение, потому что детям нужно заниматься на свежем воздухе, а это возможность для них что-то новое узнавать, общаться, играть вместе. Поэтому только поддерживаю", - отметила Ольга Биркин.

Фото: Суспільне