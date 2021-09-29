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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 29 » 10:08:04

Вблизи сквера Лятошинского создают новое пространство для маленьких житомирян. ФОТО

Сегодня, 10:08:04 727 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вблизи сквера Лятошинского создают новое пространство для маленьких житомирян. ФОТО

 В Житомире вблизи сквера Лятошинского начали создавать яркое пространство, которое поможет детям выучить правила дорожного движения.

Как сообщает "Суспільне", маленькие велосипедисты, скейтеры и пешеходы в игровой форме будут осваивать взаимодействие на дороге.
 

"Надеемся, что детям понравится, - говорит координатор проекта Алина Кундич. - Уже сейчас мы видим, что приходят родители с детьми, и им хочется кататься, но мы просим еще немного подождать. Надеемся, что это пространство будут активно использовать".




Подобные проекты реализуются в Украине впервые. По словам Бориса Пахолюка, для создания детского пространства в Житомире заимствовали опыт других стран.
 

"Мы не планируем вводить никаких дополнительных правил, - говорит соорганизатор проекта Борис Пахолюк. - Здесь все будет очень понятно, потому что планируем нанести такую ​​разметку дорожного движения, которая будет понятна без дополнительных объяснений. Будет видно, какая часть рисунка отведена для езды на велосипеде, какая может использоваться самокатами, а по какой будут ходить пешеходы".




Житомиряне одобряют создание детского пространства.
 

"Можно только приветствовать это решение, потому что детям нужно заниматься на свежем воздухе, а это возможность для них что-то новое узнавать, общаться, играть вместе. Поэтому только поддерживаю", - отметила Ольга Биркин.


Чтобы перенести рисунок с эскиза на асфальт, закупили более 100 литров краски. Деньги на краску выделили немецкие партнеры.

С начала 2021 года это уже вторая подобная акция в Житомире. Завершить работы планируют до конца недели.

Фото: Суспільне
Тэги: дети, сквер, пространство, Житомир
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