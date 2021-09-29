Вблизи сквера Лятошинского создают новое пространство для маленьких житомирян. ФОТО

"Надеемся, что детям понравится, - говорит координатор проекта Алина Кундич. - Уже сейчас мы видим, что приходят родители с детьми, и им хочется кататься, но мы просим еще немного подождать. Надеемся, что это пространство будут активно использовать".
"Мы не планируем вводить никаких дополнительных правил, - говорит соорганизатор проекта Борис Пахолюк. - Здесь все будет очень понятно, потому что планируем нанести такую разметку дорожного движения, которая будет понятна без дополнительных объяснений. Будет видно, какая часть рисунка отведена для езды на велосипеде, какая может использоваться самокатами, а по какой будут ходить пешеходы".
"Можно только приветствовать это решение, потому что детям нужно заниматься на свежем воздухе, а это возможность для них что-то новое узнавать, общаться, играть вместе. Поэтому только поддерживаю", - отметила Ольга Биркин.