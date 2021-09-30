После жалоб житомирян на улице Рихтера проверили качество ремонта дорожного покрытия. ФОТО

В Житомире рабочая группа выполнила проверку качества текущего ремонта дорожного покрытия на улице Святослава Рихтера. Проверка состоялась после жалоб житомирян в соцсети.
"Текущий ремонт улицы. А нужен ли такой ремонт? Полгода не прошло, а уже колеи от трактора и покрытие как лунный пейзаж"
, - написал пользователь Viacheslav Magaletskyi
и опубликовал фото отремонтированной улицы.
В горсовете сообщили
, что в состав рабочей группы вошли представители управления транспорта и связи и капитального строительства, начальник КП "УАШ", начальник контрольно-аналитического отдела городского совета и представители подрядной организации.
"Вместе с лабораторией подрядной организации проверяем места, к которым у граждан были сомнения относительно качества, в частности толщины асфальтобетонного покрытия и толщины уложенного асфальта. Путем вырубки кернов асфальтобетона отобрали три образца, которые передали в лабораторию для установления их соответствия требованиям ДСТУ. Все зафиксировано протоколом, и экспертиза покажет, соответствует ли результат дефектному акту и задаче, которая была поставлена перед подрядной организацией", - отметил Александр Шевчук, заместитель городского головы.
Напомним, общая стоимость ремонта - 9,427 млн грн. Исполнитель - ЧП "Автомагистраль".
Фото: ЖГС