После жалоб житомирян на улице Рихтера проверили качество ремонта дорожного покрытия. ФОТО

"Вместе с лабораторией подрядной организации проверяем места, к которым у граждан были сомнения относительно качества, в частности толщины асфальтобетонного покрытия и толщины уложенного асфальта. Путем вырубки кернов асфальтобетона отобрали три образца, которые передали в лабораторию для установления их соответствия требованиям ДСТУ. Все зафиксировано протоколом, и экспертиза покажет, соответствует ли результат дефектному акту и задаче, которая была поставлена ​​перед подрядной организацией", - отметил Александр Шевчук, заместитель городского головы.