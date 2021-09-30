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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 30 » 08:39:25

После жалоб житомирян на улице Рихтера проверили качество ремонта дорожного покрытия. ФОТО

Сегодня, 08:39:25 898 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После жалоб житомирян на улице Рихтера проверили качество ремонта дорожного покрытия. ФОТО

 В Житомире рабочая группа выполнила проверку качества текущего ремонта дорожного покрытия на улице Святослава Рихтера. Проверка состоялась после жалоб житомирян в соцсети.

"Текущий ремонт улицы. А нужен ли такой ремонт? Полгода не прошло, а уже колеи от трактора и покрытие как лунный пейзаж", - написал пользователь Viacheslav Magaletskyi и опубликовал фото отремонтированной улицы.







В горсовете сообщили, что в состав рабочей группы вошли представители управления транспорта и связи и капитального строительства, начальник КП "УАШ", начальник контрольно-аналитического отдела городского совета и представители подрядной организации.
 

"Вместе с лабораторией подрядной организации проверяем места, к которым у граждан были сомнения относительно качества, в частности толщины асфальтобетонного покрытия и толщины уложенного асфальта. Путем вырубки кернов асфальтобетона отобрали три образца, которые передали в лабораторию для установления их соответствия требованиям ДСТУ. Все зафиксировано протоколом, и экспертиза покажет, соответствует ли результат дефектному акту и задаче, которая была поставлена ​​перед подрядной организацией", - отметил Александр Шевчук, заместитель городского головы.

 
Напомним, общая стоимость ремонта - 9,427 млн грн. Исполнитель - ЧП "Автомагистраль".







Фото: ЖГС
Тэги: ремонт дорог, Житомир
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