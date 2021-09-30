Фестиваль Docudays UA: в Житомире состоятся бесплатные показы документальных лент

В Житомире с 5 по 7 октября состоится международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Все показы бесплатные и пройдут в кинотеатре "Украина".
"В этом году тема фестиваля "Полное выздоровление" посвящена праву человека на здоровье. Во время обсуждений после кинопоказов гости фестиваля смогут сфокусироваться на размышлениях о том, как пандемия изменила нас, наше общество, страну и мир, углубиться в проблемы системы охраны здоровья, которые обнажил коронакризиз, и искать пути к их решению"
, - информирует организатор фестиваля в Житомире НПО "Сучасний Формат"
.
Расписание показов:
5 октября
"Невидимые"
6 октября
Короткометражные ленты.
"Пранкнули"
"Курьеры, а не герои"
7 октября
"Что-то прекрасное осталось позади"
Начало в 19:00, вход - свободный.