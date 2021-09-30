Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 30 Сентября 2021    17:12:59
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Сентябрь » 30 » 12:28:58

Фестиваль Docudays UA: в Житомире состоятся бесплатные показы документальных лент

Сегодня, 12:28:58 249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Фестиваль Docudays UA: в Житомире состоятся бесплатные показы документальных лент

 В Житомире с 5 по 7 октября состоится международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. Все показы бесплатные и пройдут в кинотеатре "Украина".

"В этом году тема фестиваля "Полное выздоровление" посвящена праву человека на здоровье. Во время обсуждений после кинопоказов гости фестиваля смогут сфокусироваться на размышлениях о том, как пандемия изменила нас, наше общество, страну и мир, углубиться в проблемы системы охраны здоровья, которые обнажил коронакризиз, и искать пути к их решению", - информирует организатор фестиваля в Житомире НПО "Сучасний Формат".
 

Расписание показов:

 
5 октября

"Невидимые"

6 октября

Короткометражные ленты.

"Пранкнули"
"Курьеры, а не герои"

7 октября

"Что-то прекрасное осталось позади"


Начало в 19:00, вход - свободный.
Тэги: Житомир, документальное кино, фестиваль
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus