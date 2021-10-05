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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 5 » 10:18:34

Заммэра в прямом эфире ответит на вопросы житомирян относительно новых маршрутов автобусов

05 Октября 2021, 10:18:34 2331 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заммэра в прямом эфире ответит на вопросы житомирян относительно новых маршрутов автобусов

 Сегодня, 5 октября, состоится онлайн-брифинг заместителя городского головы Житомира Александра Шевчука. Тема брифинга - изменения в городской автобусной сети.

Житомиряне могут поставить вопросы относительно новых маршрутов и получить на них ответы во время брифинга.

"Приглашаем жителей города принять участие в брифинге и задать свой вопрос заместителю городского головы", - информирует городской совет.

Все вопросы можно оставлять на странице Житомирского городского совета в Facebook и под прямой трансляцией мероприятия, которая начнется в 16:00.

Напомним, в Житомире со 2 октября заработала новая автобусная сеть, а большинство маршрутов изменили. Впрочем, на выходных житомиряне фиксировали несоответствие между тем, как курсировали водители, и маршрутами, которые были указаны в новой схеме движения.
Тэги: автобусная сеть, городской совет, брифинг, Житомир
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Комментариев: 4
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 10:58:45, 05 Октября 2021 [Материал]

більше безтолкового маршрута ніж новий №3 я ще не бачив ((((
на головне питання вже відповіли:
"оброго дня, поки через високу ціну пропану графіки можуть не виконуватись. Детальніше в коментарі начальника управління транспорту"

по такій логіці коли ціна на пропан буде низькою - то маршрутки будуть забирати пасажирів біля підїздів будинку
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:23:14, 05 Октября 2021 [Материал]

сегодня ровно в четыре часа грузчик Уасыль, оштрафованный за опоздания на работу, снимет свои рабочие перчатки и задаст вопросы заместителю головы.
не пропустите....

трансляция просто прекрасна
на лысого чувака в жёлтой курточке можно смотреть вечно...
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 14:05:45, 05 Октября 2021 [Материал]

С какой радости, обычный житомирянин, чтобы задать свой вопрос местному чинуше, должен бежать и регистрироваться в какой-то сраной соц. сети под названием Фейсбук? Это называется открытость власти?
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 23:58:16, 05 Октября 2021 [Материал]

Швчук хочет себе нагрести как папэрэдныки. Но туповат парень. Сильно туповат. Недостаток ума усугубляется сильной жадностью.
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