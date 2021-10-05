Заммэра в прямом эфире ответит на вопросы житомирян относительно новых маршрутов автобусов

Сегодня, 5 октября, состоится онлайн-брифинг заместителя городского головы Житомира Александра Шевчука. Тема брифинга - изменения в городской автобусной сети.
Житомиряне могут поставить вопросы относительно новых маршрутов и получить на них ответы во время брифинга.
"Приглашаем жителей города принять участие в брифинге и задать свой вопрос заместителю городского головы"
, - информирует городской совет.
Все вопросы можно оставлять на странице Житомирского городского совета в Facebook
и под прямой трансляцией мероприятия, которая начнется в 16:00.
Напомним, в Житомире со 2 октября заработала новая автобусная сеть, а большинство маршрутов изменили. Впрочем, на выходных житомиряне фиксировали несоответствие
между тем, как курсировали водители, и маршрутами, которые были указаны в новой схеме движения
.