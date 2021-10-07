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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 7 » 09:09:45

Новая автобусная сеть Житомира потерпела крах: маршрутки вернули на старые схемы движения

Сегодня, 09:09:45 2490 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая автобусная сеть Житомира потерпела крах: маршрутки вернули на старые схемы движения

 Новая автобусная сеть потерпела крах. Житомирский городской совет сообщил, что часть маршрутов будут курсировать по старым схемам.

"С сегодняшнего дня автобусы № 5, 8 и 30 курсируют по "старым" маршрутам движения. По новым маршрутам движутся: № 3, 4, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 25 (А), 44 и 37", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

Также отмечается, что маршрут №27 с 7 октября временно не будет курсировать.
 

Что произошло


Со 2 октября в Житомире заработала новая автобусная сеть. Большинство маршрутов изменили свои схемы движения.

4 октября стало известно, что часть автобусов курсирует не по утвержденным маршрутам.

5 октября в городском совете сообщили, что перевозчики, автобусы которых работают на метане, ограничили выпуск подвижного состава.
Тэги: автобусная сеть, Житомир, городской совет, маршруты
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Комментариев: 2
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:35:45, Сегодня [Материал]

Дуже цікаво)))
це крах потерпів пан Підпокровний Костянтин Володимирович.
Просте питання як громадянам які платять податки дістатись до місця роботи з Корбутівки до Дастору ? нагадую Тролейбус № 5 скасовано, Маршрутку № 3 пустили через кладовище (напевно небізчики почали їздити)
я не розумію навіщо ви пан Підпокровний наражаєте людей на небезпеку заразитися ковідом ? Громадяни змушені робити пересадку. відповідно вони в день витрачають не 16 грн а 32 грн. напевно ви їздите на авто і вам плювати на простих людей які чесно працюють і не беруть хабарі і як результат не можуть купити авто як у вас ?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 14:18:19, Сегодня [Материал]

Ну вот, тебе были дали маршрутку №30, пришлось бы тебе от водоканала чуток пройти, а теперь и 30ку у тебя забрали, теперь пешком будешь идти до площади, или до Щорса, чтобы словить все ту же 30ку. Накаркал)

Не переживай, через месяц и маршрут №3 закроют, когда не только лишь поймут, но и по кассе увидят, что сосны и мертвецы на трети пути отказываются платить за проезд, да и ездить они не особо хотят, им и в земле хорошо.

Вообще, все вопросы не к какому-то Подпокровному, а к ему хозяину, Сухомлину, к-рый и рулит всем в городе. А кто выбирал такого мэра на второй срок? Вот так же выбрало и 73% клоуна, и живем теперь все в цирке. Только клоун не уезжает и не собирается уезжать со своим цирком, а вот его преданные 73% зрителей уже разъезжаются подтирать жопы гейропейцам.
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