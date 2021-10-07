Новая автобусная сеть Житомира потерпела крах: маршрутки вернули на старые схемы движения

Новая автобусная сеть потерпела крах. Житомирский городской совет сообщил, что часть маршрутов будут курсировать по старым схемам.
"С сегодняшнего дня автобусы № 5, 8 и 30 курсируют по "старым" маршрутам движения. По новым маршрутам движутся: № 3, 4, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 25 (А), 44 и 37"
, - говорится в сообщении на сайте мэрии
.
Также отмечается, что маршрут №27 с 7 октября временно не будет курсировать.
Что произошло
Со 2 октября в Житомире заработала новая автобусная сеть
. Большинство маршрутов изменили свои схемы движения.
4 октября стало известно, что часть автобусов курсирует не по утвержденным маршрутам
.
5 октября в городском совете сообщили, что перевозчики, автобусы которых работают на метане, ограничили выпуск подвижного состава
.