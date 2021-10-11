Автобусная сеть Житомира: 4 маршрута курсируют по старым схемам, а некоторые вообще отменили

«Учитывая, что было прекращение маршрутов № 11 и № 33 - но тут хорошо, что хотя бы перевозчик предупредил - было такое оперативное решение принято по привлечению коммунальных автобусов на маршрут № 33. Маршрут № 11 обеспечили за счет автобусов маршрута № 27, который был новый, на «обкатке» не так важен для пассажира», - говорит начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.

«Маршрут № 55 - новое важное направление, мы над ним будем работать - кто будет обеспечивать маршрут и когда, но крайне важно было обеспечить маршрут № 33 коммунальными автобусами. Маршрут № 21 пока вообще не планировался открываться, он в автобусной сети. Запуск только после того, как начнутся какие-то переговоры или согласования с областной администрацией по согласованию пригородных маршрутов. Это связано с тем, что у нас на Киевском шоссе нет городского автобусного маршрута», - сказал Пидпокровный.