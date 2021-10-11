Автобусная сеть Житомира: 4 маршрута курсируют по старым схемам, а некоторые вообще отменили

Почти 10 дней прошло после запуска в Житомире новой автобусной сети. Он совпал с резким подорожанием метана, которым заправлялась часть частного транспорта. Из-за этого некоторые автобусы вообще не смогли выехать, один перевозчик отказался обслуживать маршруты.
Об актуальных маршрутах и о запуске новых в комментарии Житомир инфо
рассказал начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Пидпокровный.
Так, из-за обращений горожан маршруты № 5, № 30, № 8, № 44 снова курсируют по старым схемам движения.
Как сообщил Константин Пидпокровный, перевозчик «Шерифф» отказался от двух маршрутов - № 11 и № 33. Связано это с подорожанием газа. Также с 7 октября в городе отменили новый маршрут № 27.
«Учитывая, что было прекращение маршрутов № 11 и № 33 - но тут хорошо, что хотя бы перевозчик предупредил - было такое оперативное решение принято по привлечению коммунальных автобусов на маршрут № 33. Маршрут № 11 обеспечили за счет автобусов маршрута № 27, который был новый, на «обкатке» не так важен для пассажира», - говорит начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
Пока новые маршруты - № 55 Ялынка - Областная детская больница и № 21 Областная детская больница - Институт «Полесье» остаются только на бумаге.
«Маршрут № 55 - новое важное направление, мы над ним будем работать - кто будет обеспечивать маршрут и когда, но крайне важно было обеспечить маршрут № 33 коммунальными автобусами. Маршрут № 21 пока вообще не планировался открываться, он в автобусной сети. Запуск только после того, как начнутся какие-то переговоры или согласования с областной администрацией по согласованию пригородных маршрутов. Это связано с тем, что у нас на Киевском шоссе нет городского автобусного маршрута», - сказал Пидпокровный.
На маршруте № 33 сейчас ездит шесть коммунальных МАЗов, а на маршруте № 23 - девять автобусов ТТУ.
Все остальные маршруты сегодня ездят по утвержденным схемам движения.
Предыстория
Что произошло
Со 2 октября в Житомире заработала новая автобусная сеть
. Большинство маршрутов изменили свои схемы движения.
4 октября стало известно, что часть автобусов курсирует не по утвержденным маршрутам
.
5 октября в городском совете сообщили, что перевозчики, автобусы которых работают на метане, ограничили выпуск подвижного состава
.
Житомирянин создал интерактивную карту
актуальных автобусных маршрутов.