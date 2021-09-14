Новая автобусная сеть начнет работать в Житомире с октября: в мэрии назвали причину

«Если быть более корректными, то не менее чем за месяц мы объявили изменения в автобусной сети, то есть с 10 (сентября), то есть это может быть и с 12, 15, 25 и так далее ... Возможно, немного корректнее переписать, что после 10-го. После того, как было принято решение исполнительного комитета об утверждении изменений в автобусной сети, управлением начата процедура проведения конкурса, как это было объявлено на исполкоме. Третье сентября процедурно завершился срок приема документов перевозчиков на участие в конкурсе. В настоящее время проходит процедура проверки документов поданных на участие в конкурсе. 20 сентября состоится непосредственно процедура проведения конкурса, на которой определится тот или другой перевозчик, который будет обслуживать маршруты, а это все маршруты, которые есть у нас в сети - 20 маршрутов. Все там, где заканчивается срок действия договора. После того данное решение будет утверждено исполнительным комитетом и затем состоятся фактические изменения параллельно с подписанием новых договоров по результатам конкурса. Ориентировочная дата сейчас определена - это 2 октября», - говорит начальник управления.