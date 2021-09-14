Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 14 » 17:07:04

Новая автобусная сеть начнет работать в Житомире с октября: в мэрии назвали причину

Вчера, 17:07:14 3507 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая автобусная сеть начнет работать в Житомире с октября: в мэрии назвали причину

 Новая автобусная сеть в Житомире начнет работать со 2 октября, хотя согласно решению исполнительного комитета, должна была быть введена еще с 10 сентября.

Об этом в комментарии Житомир инфо сообщил начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
 

«Если быть более корректными, то не менее чем за месяц мы объявили изменения в автобусной сети, то есть с 10 (сентября), то есть это может быть и с 12, 15, 25 и так далее ... Возможно, немного корректнее переписать, что после 10-го. После того, как было принято решение исполнительного комитета об утверждении изменений в автобусной сети, управлением начата процедура проведения конкурса, как это было объявлено на исполкоме. Третье сентября процедурно завершился срок приема документов перевозчиков на участие в конкурсе. В настоящее время проходит процедура проверки документов поданных на участие в конкурсе. 20 сентября состоится непосредственно процедура проведения конкурса, на которой определится тот или другой перевозчик, который будет обслуживать маршруты, а это все маршруты, которые есть у нас в сети - 20 маршрутов. Все там, где заканчивается срок действия договора. После того данное решение будет утверждено исполнительным комитетом и затем состоятся фактические изменения параллельно с подписанием новых договоров по результатам конкурса. Ориентировочная дата сейчас определена - это 2 октября», - говорит начальник управления.


По словам Константина Пидпокровного, все заявки на конкурс поступили от старых перевозчиков, кто на какие маршруты претендует - узнают 20 сентября во время конкурса.

Впрочем, он отметил, что часть участников конкурса приобрели новый транспорт, в частности это автобусы MAN и Volvо. С перевозчиками, у которых транспорт отвечает требованиям, будут подписывать договор на 3-5 лет.

Напомним, победители конкурса обязаны: установить на каждый автобус оборудование GPS-мониторинга, оборудование автоматизированной системы учета оплаты за проезд, автоматические средства звукового информирования, видеорегистраторы, экипировать автобусы логотипами перевозчика и символикой города, обеспечить водителей унифицированной формой.
 

Новая автобусная сеть

 
  • Появляется новый автобусный маршрут Крошня-Богуния-Корбутовка. Ранее подобный маршрут существовал, однако пролегал через центр. Автобусный маршрут №3 соединит Крошню, Богунию и Корбутовку через проспект Независимости и Западное шоссе.
  • Маршрут №44 будет двигаться по-новому: городское кладбище - Большая Бердичевская - Витрука - Слёты - ул. Бориса Тена.
  • Также улицу Бориса Тена и Шептицкого, которая на Богунии, соединит маршрут №11.
  • Маршрут №5 будет двигаться так: Площаль Сосновая - площадь Путятинская.





Останутся без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58.

В городскую сеть также планируют включить новые автобусные маршруты "Областная детская больница - Институт Полесье" и "Богуния - Областная детская больница". 


Подробно обо всех изменениях по ссылке.


Тэги: маршрутки, общественный транспорт, Житомир, автобусная сеть
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Комментариев: 2
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:44:40, Вчера [Материал]

"сообщил начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный......с 10 (сентября), то есть это может быть и с 12, 15, 25"

Дебил, с 10 это с 10.
lucifer
2 Lucifer (lucifer)   • 22:42:08, Вчера [Материал]

http://zhzh.info/news/2021-08-19-47114
нова пасажиромісткість надіюсь в силі?
чи закриють очі і знову ті ж самі сарайчики пустять по місту?
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