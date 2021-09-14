Новая автобусная сеть начнет работать в Житомире с октября: в мэрии назвали причину

Новая автобусная сеть в Житомире начнет работать со 2 октября, хотя согласно решению исполнительного комитета, должна была быть введена еще с 10 сентября
.
Об этом в комментарии Житомир инфо
сообщил начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
«Если быть более корректными, то не менее чем за месяц мы объявили изменения в автобусной сети, то есть с 10 (сентября), то есть это может быть и с 12, 15, 25 и так далее ... Возможно, немного корректнее переписать, что после 10-го. После того, как было принято решение исполнительного комитета об утверждении изменений в автобусной сети, управлением начата процедура проведения конкурса, как это было объявлено на исполкоме. Третье сентября процедурно завершился срок приема документов перевозчиков на участие в конкурсе. В настоящее время проходит процедура проверки документов поданных на участие в конкурсе. 20 сентября состоится непосредственно процедура проведения конкурса, на которой определится тот или другой перевозчик, который будет обслуживать маршруты, а это все маршруты, которые есть у нас в сети - 20 маршрутов. Все там, где заканчивается срок действия договора. После того данное решение будет утверждено исполнительным комитетом и затем состоятся фактические изменения параллельно с подписанием новых договоров по результатам конкурса. Ориентировочная дата сейчас определена - это 2 октября», - говорит начальник управления.
По словам Константина Пидпокровного, все заявки на конкурс поступили от старых перевозчиков, кто на какие маршруты претендует - узнают 20 сентября во время конкурса.
Впрочем, он отметил, что часть участников конкурса приобрели новый транспорт, в частности это автобусы MAN и Volvо. С перевозчиками, у которых транспорт отвечает требованиям, будут подписывать договор на 3-5 лет.
Напомним, победители конкурса обязаны
: установить на каждый автобус оборудование GPS-мониторинга, оборудование автоматизированной системы учета оплаты за проезд, автоматические средства звукового информирования, видеорегистраторы, экипировать автобусы логотипами перевозчика и символикой города, обеспечить водителей унифицированной формой.
Новая автобусная сеть
- Появляется новый автобусный маршрут Крошня-Богуния-Корбутовка. Ранее подобный маршрут существовал, однако пролегал через центр. Автобусный маршрут №3 соединит Крошню, Богунию и Корбутовку через проспект Независимости и Западное шоссе.
- Маршрут №44 будет двигаться по-новому: городское кладбище - Большая Бердичевская - Витрука - Слёты - ул. Бориса Тена.
- Также улицу Бориса Тена и Шептицкого, которая на Богунии, соединит маршрут №11.
- Маршрут №5 будет двигаться так: Площаль Сосновая - площадь Путятинская.
Останутся без изменений только маршруты: №1, 7, 8, 26, 33 и 58.
В городскую сеть также планируют включить новые автобусные маршруты "Областная детская больница - Институт Полесье" и "Богуния - Областная детская больница".
Подробно обо всех изменениях по ссылке
.