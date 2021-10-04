В Житомире автобусы курсируют не по тем маршрутам, что «нарисовала» мэрия

В Житомире с субботы, 2 октября, заработала новая автобусная сеть, а большинство маршрутов изменили. Это касается автобусов №3, №4, №5, №8, №10, №11, №14, №18, №19, №23, №25, №27, №30, №37, №44.
Впрочем, на выходных житомиряне фиксировали несоответствие между тем, как курсировали водители, и маршрутами, которые были указаны в новой схеме движения
, передает сайт Житомир инфо
.
Например, на сайте городского совета маршрут №3 имеет конечную остановку «Корбутовка» (Пожарная часть), а в субботу водитель доезжал до обувной фабрики «Крок».
Автобус №5 вместо площади Сосновой, которая была указана как конечная, доезжал только до обувной фабрики «Крок». На обратном пути из Малинского рынка автобус ехал по ул. Народичской и Атаманов Соколовских, возвращаясь на проспект Независимости.
Маршрут №23 имел конечную остановку в селе Слобода-Селец, но этого не было указано на сайте.
Водитель автобуса №27 не заезжал на Малинский рынок и курсировал по другому маршруту: с Грушевского ехал по ул. Небесной Сотни, далее на Киевскую вместо ул. Победы и Соборной площади.
А новых маршрутов №21 и №55 житомиряне вовсе не видели.
Заместитель городского головы заявил, что 5 октября в горсовете состоится брифинг, на котором ответят на все вопросы.
«Завтра у нас будет по этому поводу онлайн-брифинг, можно будет в прямом эфире задать все вопросы, касающиеся сети, по маршрутам автобусным, поэтому завтра мы сможем все это ответить. Сегодня после выходных - первый рабочий день, работаем, соберем все итоги, проанализируем и завтра готовы ответить. У нас все маршруты практически вышли, есть технические вопросы, есть проблемы с повышением стоимости газа, очень много вопросов, но еще раз говорю: у нас согласно этим графикам все выехало, возможно, не в том количестве, но выехало», - отвечает заместитель городского головы Александр Шевчук.
Он также сказал, что городской совет не зафиксировал отклонения от утвержденных схем движения.
«Не зафиксировали, по некоторым маршрутам произошли небольшие изменения, но еще раз говорю, что завтра мы все это расскажем и на все эти вопросы ответим», - говорит заместитель городского головы Александр Шевчук.
Фейком назвал и информацию, что из-за повышения стоимости газа маршрут №8 временно не будет курсировать.