В Житомире автобусы курсируют не по тем маршрутам, что «нарисовала» мэрия

«Завтра у нас будет по этому поводу онлайн-брифинг, можно будет в прямом эфире задать все вопросы, касающиеся сети, по маршрутам автобусным, поэтому завтра мы сможем все это ответить. Сегодня после выходных - первый рабочий день, работаем, соберем все итоги, проанализируем и завтра готовы ответить. У нас все маршруты практически вышли, есть технические вопросы, есть проблемы с повышением стоимости газа, очень много вопросов, но еще раз говорю: у нас согласно этим графикам все выехало, возможно, не в том количестве, но выехало», - отвечает заместитель городского головы Александр Шевчук.