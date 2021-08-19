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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 19 » 16:11:12

Горсовет Житомира объявил конкурс: ищут перевозчиков на 21 маршрут

Вчера, 16:11:12 2980 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет Житомира объявил конкурс: ищут перевозчиков на 21 маршрут

 Житомирский городской совет объявил конкурс по определению автомобильных перевозчиков на обслуживание городских автобусных маршрутов общего пользования. Соответствующее объявление 19 августа разместили на сайте мэрии.

Определять будут перевозчиков на маршруты №№: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 25, 25-А, 26, 27, 30, 33, 37, 44, 58.

На конкурс могут быть заявлены автобусы, отвечающие требованиям безопасности дорожного движения и год выпуска которых не превышает 10 лет.

Согласно дополнительным условиям, победители конкурса обязаны: установить на каждый автобус оборудование GPS-мониторинга, оборудование автоматизированной системы учета оплаты за проезд, автоматические средства звукового информирования, видеорегистраторы, экипировать автобусы логотипами перевозчика и символикой города, обеспечить водителей унифицированной формой.

Документы от перевозчиков принимают до 3 сентября. Конкурс состоится 20 сентября.

Как сообщал "Журнал Житомира", исполнительный комитет утвердил обновленную автобусную и троллейбусную сети. Новая сеть общественного транспорта начнет действовать в сентябре.



Тэги: Житомир, маршрутки, конкурс, общественный транспорт
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Комментариев: 3
lucifer
1 Lucifer (lucifer)   • 18:29:35, Вчера [Материал]

від 42 ...цікаво скільки людей може запакуватися в газельку)

"...установить на каждый автобус оборудование GPS-мониторинга, оборудование автоматизированной системы учета оплаты за проезд, автоматические средства звукового информирования, видеорегистраторы, экипировать автобусы логотипами перевозчика и символикой города, обеспечить водителей унифицированной формой."

не віриться, але поживемо - побачимо
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:56:30, Вчера [Материал]

удачи, чё...
не удивлюсь, если маршрутчики поставят свой бизнес на паузу или свалят в Олиевку, как 110.
И наступит долгожданный совок
ZVEZDA
3 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:05:43, Сегодня [Материал]

І що тепер не буде кугута в майці і шортах за кермом? Ще російський тюремний блатняк заборонити!
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