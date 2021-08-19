Горсовет Житомира объявил конкурс: ищут перевозчиков на 21 маршрут

Житомирский городской совет объявил конкурс по определению автомобильных перевозчиков на обслуживание городских автобусных маршрутов общего пользования. Соответствующее объявление 19 августа разместили на сайте мэрии
.
Определять будут перевозчиков на маршруты №№: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 23, 25, 25-А, 26, 27, 30, 33, 37, 44, 58.
На конкурс могут быть заявлены автобусы, отвечающие требованиям безопасности дорожного движения и год выпуска которых не превышает 10 лет.
Согласно дополнительным условиям
, победители конкурса обязаны: установить на каждый автобус оборудование GPS-мониторинга, оборудование автоматизированной системы учета оплаты за проезд, автоматические средства звукового информирования, видеорегистраторы, экипировать автобусы логотипами перевозчика и символикой города, обеспечить водителей унифицированной формой.
Документы от перевозчиков принимают до 3 сентября. Конкурс состоится 20 сентября.
Как сообщал "Журнал Житомира
", исполнительный комитет утвердил обновленную автобусную и троллейбусную сети. Новая сеть общественного транспорта
начнет действовать в сентябре.