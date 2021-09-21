В Житомире определили новых автобусных перевозчиков: ТТУ достался только один маршрут

«Маршрут №23 получил право работать и будет заключен договор с нашим КП «ЖТТУ», то есть коммунальные автобусы МАЗ будут работать со 2 октября, мы такой ориентир берем. По маршруту №25 произошли изменения, вы видели, какие автобусы у нас работают в течение месяца большие, как раз перевозчик «САВ-ТРАНС» также получил право работать на постоянной основе на основании постоянного договора. Маршрут №1 в пакете с №8 получил право обслуживать перевозчик Иваницкая. По другим маршрутам, фактически, изменений не произошло. Новый маршрут, который у нас сформирован №3 «Крошня-Богуния-Корбутовка» в пакете с №4 также будет обслуживать ООО «САВ-ТРАНС». Три пакета данное предприятие будет обслуживать: шесть автобусных маршрутов - это №3, №4, №10, №27, №25, №25-а и также №7 (село Вересы), который был в пакете с №25», - говорит начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.