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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 21 » 15:49:49

В Житомире определили новых автобусных перевозчиков: ТТУ достался только один маршрут

Вчера, 15:49:49 3102 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире определили новых автобусных перевозчиков: ТТУ достался только один маршрут

 В Житомире состоялся конкурс на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах. Новых перевозчиков на конкурсе не было. Больше всего маршрутов получили перевозчики ООО «САВ-ТРАНС» и ЧП «Шериф».

О результатах конкурса в комментарии Житомир инфо рассказал начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.
 

«Маршрут №23 получил право работать и будет заключен договор с нашим КП «ЖТТУ», то есть коммунальные автобусы МАЗ будут работать со 2 октября, мы такой ориентир берем. По маршруту №25 произошли изменения, вы видели, какие автобусы у нас работают в течение месяца большие, как раз перевозчик «САВ-ТРАНС» также получил право работать на постоянной основе на основании постоянного договора. Маршрут №1 в пакете с №8 получил право обслуживать перевозчик Иваницкая. По другим маршрутам, фактически, изменений не произошло. Новый маршрут, который у нас сформирован №3 «Крошня-Богуния-Корбутовка» в пакете с №4 также будет обслуживать ООО «САВ-ТРАНС». Три пакета данное предприятие будет обслуживать: шесть автобусных маршрутов - это №3, №4, №10, №27, №25, №25-а и также №7 (село Вересы), который был в пакете с №25», - говорит начальник управления транспорта и связи Житомирского городского совета Константин Пидпокровный.




Новые большие автобусы появятся на маршрутах, которые курсируют на Крошню, другие перевозчики лишь частично обновили автопарк. Договор на 5 лет планируют подписать только с ТТУ, а с другими победителями конкурса на один и три года.
 

«Большинство перевозчиков получили договор на один год. Это все перевозчики, которые подали автобусы, не соответствующие условиям конкурса. В частности, это маршруты №5, №11, №33, №44, №37, №8, №1. По этим маршрутам договор будет заключен сроком на один год», - добавляет начальник управления транспорта и связи.




Принять решение конкурсной комиссии должен исполнительный комитет. Заработает новая автобусная сеть со 2 октября.

Напомним, победители конкурса обязаны: установить на каждый автобус оборудование GPS-мониторинга, оборудование автоматизированной системы учета оплаты за проезд, автоматические средства звукового информирования, видеорегистраторы, экипировать автобусы логотипами перевозчика и символикой города, обеспечить водителей унифицированной формой.
Тэги: конкурс, перевозчики, маршрутки, Житомир
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Комментариев: 6
Вано
1 Вано (Вано)   • 16:27:35, Вчера [Материал]

Мда. Вместо того чтобы развивать коммунального перевозчика знатно лизнули сав-трансу и шериффу. Вообще с транспортом творится полный бред, в час пик и в выходные дождаться троллейбуса тот еще квест, вместо нормальных автобусов на улицах сруты.
Сраный сцукомлин, твари розенблаты и их команда продолжает активно грабить город.
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 16:40:08, Вчера [Материал]

Савіцький Аркаша виграв міські маршрути. І він одягне водіїв у форму, зробить валідатори для оплати проїзду і обліку перевезених пасажирів, табло з нікчемною нікому не потрібною інформацією( а точніше- рекламою, яку гидко дивитись ) і таке інше . А не вдавитесь у місьвиконкомі!!!? Подивіться які у нього колимаги по селам їздять. І хто у них баранку крутить. Ото будуть жлобомирці трястись на розкурочених москальських ПАЗах, які ще невідомо як під час війни в Україну потрапляють. І спілкуватись з водіями-хамлом з навколишніх вкрай культурних сіл. Мені смішно до реготу. А де ж обіцяні недоМером і кавалером якоїсь там вісюльки 100 сучасних автобусів за кошти бюджетів ?!!! Чи про цю обіцянку вже всі забули? Так, х_рня, ця обіцянка вийшла з моди у цій недокраїні. А МАЗів від бульборилих шанувальників з"їхавшого з глузду таракано-лукашенка щось стало їздити набагато менше, ніж торік. Чи китайозівські автобуси ( а вони є такими, бо виробляються там, а бульборилі їх лише складають у своїй Бульборосії ) не витримують наших доріг ?
І гріх, і сміх, і сльози))
Вано
3 Вано (Вано)   • 16:56:59, Вчера [Материал]

За наши деньги для ТТУ купили 17 автобусов. На 23 маршруте, которое выиграло ТТУ, должно ездить 10 автобусов, итого 7 автобусов будет гнить в депо. "Крепкие хоззяйственники" у нас у власти... В нормальном государстве сцукомлин, пидпокровный, никитин и иже с ними пошли бы уже на нары.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 04:14:05, Сегодня [Материал]

Зато заключили контракты с перевозчиками, которые подали автобусы, не соответствующие условиям конкурса. А так понтовались, что вот заживем... не будет скотовозок. Фиг вам. Условия не соблюдаем - все-равно заключаем контракты. Точно так же потом и будут следить за выполнением контрактных обязательств. Лохотрон чистейшей воды.
GeraP
4 Павел Николаевич (GeraP)   • 20:44:37, Вчера [Материал]

На 11-ом вообще мало кто до конечной доезжает - говорят идите пешком (километра 3!), а за 8 гривен только до Сосновой! Вызывай полицию что хочешь делай им пофиг вообще. Ездят как хотят. При посадке в маршрутку нужно спрашивать у водителя хочет он ехать до конечной или не хочет, курят прямо в маршрутке, на замечания хамят! В общем самый конченый перевозчик, потому как это длится годами.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:15:37, Вчера [Материал]

так а зачем вы годами ему платите?
или это у вас спорт такой, как у допысувача ниже, которого и белорусы и русские в задницу имеют, а он терпит стиснув зубы.

в Броварах после крайнего поднятия цен на проезд в скотовозках народ стал массово подвозить попутчиков. Маршрутчики визжат от безденежья, полицаи процессу не мешают, хоть и народ подбирают на остановках ОТ.
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