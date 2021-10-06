Житомирянин создал онлайн-карту актуальных автобусных маршрутов

В Житомире настоящий хаос с новой автобусной сетью. Вчера в городском совете состоялся брифинг относительно новых маршрутов. Стало известно, что одни перевозчики вообще не выходят на маршруты
, а другие - курсируют по старым схемам.
Накануне запуска автобусной сети городской совет опубликовал схемы движения.
Карты с маршрутами оказались низкого качества и малоинформативными. А по состоянию на 6 октября некоторые из них вообще не актуальны.
В житомирских маршрутках, в частности №5, появились объявления о возвращении к старой схеме движения. Такая же ситуация с маршрутами №30 и №44.
Пока городские власти не могут упорядочить автобусные перевозки, горожане вынуждены ежедневно играть в квест "А куда сегодня едет моя маршрутка".
Житомирянин Руслан Давыдов решил помочь другим горожанам и создал интерактивную карту. На ней обозначены схемы движения всех городских автобусов. А что самое главное - Руслан ежедневно актуализирует данные и обновляет карту.
Удобная карта городской автобусной сети ЗДЕСЬ
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