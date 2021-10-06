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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 6 » 14:39:03

Житомирянин создал онлайн-карту актуальных автобусных маршрутов

Сегодня, 14:39:03 2133 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин создал онлайн-карту актуальных автобусных маршрутов

 В Житомире настоящий хаос с новой автобусной сетью. Вчера в городском совете состоялся брифинг относительно новых маршрутов. Стало известно, что одни перевозчики вообще не выходят на маршруты, а другие - курсируют по старым схемам.

Накануне запуска автобусной сети городской совет опубликовал схемы движения. Карты с маршрутами оказались низкого качества и малоинформативными. А по состоянию на 6 октября некоторые из них вообще не актуальны.

В житомирских маршрутках, в частности №5, появились объявления о возвращении к старой схеме движения. Такая же ситуация с маршрутами №30 и №44.



Пока городские власти не могут упорядочить автобусные перевозки, горожане вынуждены ежедневно играть в квест "А куда сегодня едет моя маршрутка".

Житомирянин Руслан Давыдов решил помочь другим горожанам и создал интерактивную карту. На ней обозначены схемы движения всех городских автобусов. А что самое главное - Руслан ежедневно актуализирует данные и обновляет карту.

Удобная карта городской автобусной сети ЗДЕСЬ.

Тэги: автобусная сеть, маршруты, карта, Житомир
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Комментариев: 3
DomA
1 Владимир (DomA)   • 17:31:06, Сегодня [Материал]

Дармоїди, працевлаштуйте Руслана!!!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:14:26, Сегодня [Материал]

зачем оно ему?
он как подрядчик неплохо имеет
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 22:33:53, Сегодня [Материал]

Премию уже всем чиновникам выписали за такой хаос? Или не дорабатываем? Как же так? Вот не один месяц старались, таки родили, создали уйму проблем. Ни одно условие практически никто со стороны перевозчиков не выполнил, и более того - в одностороннем порядке перестали выезжать на маршруты, или изменили их схему движения как им хочется. Ну как за такое еще не выписали премии? Даже прокуратура молчит! Хотя им то наверное как раз и выписали, раз молчат)
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