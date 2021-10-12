Смертельная авария в пригороде Житомира: полиция ищет свидетелей ДТП

Полиция ищет свидетелей и очевидцев смертельной аварии, произошедшей 10 сентября в пригороде Житомира, возле села Заречаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирщины
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"На 184 км автодороги Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский водитель автомобиля Volkswagen Touran, 21-летний житомирянин, совершил наезд на пешехода, жительницу г. Житомира, которая переходила проезжую часть дороги", - информирует полиция.
В результате от полученных травм 41-летняя женщина погибла на месте происшествия.
"Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, располагаете другой информацией, которая может быть важной для следствия, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102"
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