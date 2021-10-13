Проект Ukraїner показал, как в Житомире ревитализируют завод «Электроизмеритель»

Когда-то важный промышленный центр, сегодня житомирский завод «Электроизмеритель» преимущественно выпускает принадлежности для школьных кабинетов физики. С 2019 года совладельцем предприятия стал Андрей Чибуровский, который решил сохранить мощности предприятия и создать на его базе социально значимый проект.
Так при участии архитектора Романа Саха и фандрайзера Виты Базан в помещениях бывших лабораторий и складов развивают инновационный парк «Измеритель».
Среди прочего здесь можно изготовить прототип своего продукта, принять участие в многодневных резиденциях для работы с электронной музыкой, поработать за станком с различными типами материалов, найти новое применение устаревшим деталям и приборам, создать крафтовые аксессуары.
В амбициозных планах «Измерителя» - помогать запускать качественное серийное производство, масштабировать локальный бизнес и запустить мощную образовательную платформу для Житомира и Украины в целом.
Проект Ukraїner подготовил сюжет о том, как ревитализируют завод «Электроизмеритель». Также по ссылке читайте лонгрид.