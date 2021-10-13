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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 13 » 14:53:33

Проект Ukraїner показал, как в Житомире ревитализируют завод «Электроизмеритель»

Сегодня, 14:53:33 1113 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Проект Ukraїner показал, как в Житомире ревитализируют завод «Электроизмеритель»

 Когда-то важный промышленный центр, сегодня житомирский завод «Электроизмеритель» преимущественно выпускает принадлежности для школьных кабинетов физики. С 2019 года совладельцем предприятия стал Андрей Чибуровский, который решил сохранить мощности предприятия и создать на его базе социально значимый проект.

Так при участии архитектора Романа Саха и фандрайзера Виты Базан в помещениях бывших лабораторий и складов развивают инновационный парк «Измеритель».

Среди прочего здесь можно изготовить прототип своего продукта, принять участие в многодневных резиденциях для работы с электронной музыкой, поработать за станком с различными типами материалов, найти новое применение устаревшим деталям и приборам, создать крафтовые аксессуары.

В амбициозных планах «Измерителя» - помогать запускать качественное серийное производство, масштабировать локальный бизнес и запустить мощную образовательную платформу для Житомира и Украины в целом.

Проект Ukraїner подготовил сюжет о том, как ревитализируют завод «Электроизмеритель». Также по ссылке читайте лонгрид.
 
Тэги: Житомир, Электроизмеритель, Ukraїner
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:33:25, Сегодня [Материал]

Бред какойто.
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