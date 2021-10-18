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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 18 » 11:51:15

Стали известны подробности фатальной аварии на Житомирщине: погиб боевой медик

Сегодня, 11:51:15 1297 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стали известны подробности фатальной аварии на Житомирщине: погиб боевой медик

 В Житомирской при столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе Киев - Чоп погибли 60-летний мужчина и его пассажирка.

Как сообщили в соцсети, погибший - боевой медик из Ровенской области Виталий Сень.

"Невосполнимая утрата для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранской союза. Сегодня (17 октября, - ред.) в автокатастрофе под Житомиром погиб наш собрат, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте - Виталий Сень", - говорится в сообщении.



По информации полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе.
 

"Предварительно, водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении г. Новоград-Волынский, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ровенской области, который осуществлял выезд с обочины", - сообщает полиция Житомирщины.


Полицейские устанавливают личность погибшей женщины.


 
Тэги: Житомирщина, авария
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Комментариев: 1
FED8
1 FED8 (FED8)   • 12:53:38, Сегодня [Материал]

При трогании в зеркала нужно смотреть. Или лучше голову повернуть. Живой бы остался
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