Стали известны подробности фатальной аварии на Житомирщине: погиб боевой медик

В Житомирской при столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе Киев - Чоп погибли 60-летний мужчина и его пассажирка.
Как сообщили в соцсети
, погибший - боевой медик из Ровенской области Виталий Сень.
"Невосполнимая утрата для всего боевого братства Украины и для нашего ветеранской союза. Сегодня (17 октября, - ред.) в автокатастрофе под Житомиром погиб наш собрат, боевой медик, который спас не одну жизнь на фронте - Виталий Сень"
, - говорится в сообщении.
По информации полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября
около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп в Житомирском районе.
"Предварительно, водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении г. Новоград-Волынский, совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением 60-летнего жителя Ровенской области, который осуществлял выезд с обочины", - сообщает полиция Житомирщины.
Полицейские устанавливают личность погибшей женщины.