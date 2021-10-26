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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 26 » 18:10:31

На Большой Бердичевской возобновляется движение троллейбусов в направлении центра города

Вчера, 18:10:31 795 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Большой Бердичевской возобновляется движение троллейбусов в направлении центра города

 С 27 октября в Житомире по улице Большой Бердичевской возобновляется движение троллейбусов в направлении центра города.

Об этом вечером 26 октября сообщили в Житомирском городском совете.

"27.10.2021 возобновляется движение троллейбусных маршрутов по улице Большой Бердичевской в направлении от улицы Жуйко до Театральной улицы. Городской электротранспорт будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, маршруты троллейбусов изменили из-за провала, который образовался на ул. Большая Бердичевская.
Тэги: Житомир, троллейбусы, Большая Бердичевская
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