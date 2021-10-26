На Большой Бердичевской возобновляется движение троллейбусов в направлении центра города

С 27 октября в Житомире по улице Большой Бердичевской возобновляется движение троллейбусов в направлении центра города.
Об этом вечером 26 октября сообщили в Житомирском городском совете
.
"27.10.2021 возобновляется движение троллейбусных маршрутов по улице Большой Бердичевской в направлении от улицы Жуйко до Театральной улицы. Городской электротранспорт будет работать в обычном режиме"
, - говорится в сообщении.
Напомним, маршруты троллейбусов
изменили из-за провала, который образовался на ул. Большая Бердичевская
.