В Украине запустили реестр педофилов: зачем он нужен

В Украине запустили в тестовом режиме работу Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая
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По состоянию на 26 октября в реестре есть данные о 171 лице, осужденном в судебном порядке за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за подобные преступления. Информация о преступниках будет храниться даже после отбывания наказания. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем.
По словам Высоцкой, все европейские страны пошли по такому пути. Есть много успешных примеров, как функционирует реестр педофилов, и что он действительно важен, чтобы защитить детей. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств – США, Канады, большинства европейских стран, в частности, Норвегии, где функционирует одна из лучших "тюремных систем".
"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - подчеркнула заместитель Министра юстиции.
Она добавила, что у реестра есть и другие назначения: "Они касаются всей правоохранительной системы. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хотя и сложен в наполнении".
В то же время Высоцкая отметила, что внесение новых лиц в реестр будет происходить исключительно по решению суда. Такая процедура предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность в решениях правоохранителей относительно внесения определенного лица в этот реестр.