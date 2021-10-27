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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 27 » 16:50:09

В Житомире «на горячем» поймали мужчину, который делал закладки с метадоном. ФОТО

Сегодня, 16:50:09 262 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире «на горячем» поймали мужчину, который делал закладки с метадоном. ФОТО

 В Житомире полицейские задержали 45-летнего мужчину, который делал на улицах города закладки с наркотиками. В свертки мужчина прятал метадон. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирском районном управлении полиции.
 

"Вчера около 13:45 оперативники уголовного розыска Житомирского районного управления полиции, работая в городе, обратили внимание на подозрительного мужчину, который рылся в земле вблизи многоэтажки. Выясняя причины таких действий, полицейские предложили ему предоставить личные документы и объяснения. Как оказалось, 45-летний житель Киевщины имел при себе несколько пластиковых свертков, внутри которых находилась порошкообразная масса. Предварительно мужчина хранил при себе наркотическое средство метадон", - рассказали правоохранители.


Он признал, что недавно оставил несколько таких же свертков неподалеку и показал их правоохранителям.




В дальнейшем в ходе неотложных следственных действий по месту временного проживания мужчины в Житомире полицейские обнаружили еще 35 свертков с похожим веществом.


Фото: полиция


"Предварительно они предназначались для так называемых "закладок" на улицах областного центра для дальнейшего распространения", - добавили в полиции.

Полицейские устанавливают происхождение веществ и пути их распространения, а также выясняют причастность других к схеме распространения наркотических средств. Мужчине может грозить лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.
Тэги: закладки, наркотики, Житомир, метадон
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