В Житомире «на горячем» поймали мужчину, который делал закладки с метадоном. ФОТО

В Житомире полицейские задержали 45-летнего мужчину, который делал на улицах города закладки с наркотиками. В свертки мужчина прятал метадон. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирском районном управлении полиции.
"Вчера около 13:45 оперативники уголовного розыска Житомирского районного управления полиции, работая в городе, обратили внимание на подозрительного мужчину, который рылся в земле вблизи многоэтажки. Выясняя причины таких действий, полицейские предложили ему предоставить личные документы и объяснения. Как оказалось, 45-летний житель Киевщины имел при себе несколько пластиковых свертков, внутри которых находилась порошкообразная масса. Предварительно мужчина хранил при себе наркотическое средство метадон", - рассказали правоохранители.
Он признал, что недавно оставил несколько таких же свертков неподалеку и показал их правоохранителям.
В дальнейшем в ходе неотложных следственных действий по месту временного проживания мужчины в Житомире полицейские обнаружили еще 35 свертков с похожим веществом.
Фото: полиция
"Предварительно они предназначались для так называемых "закладок" на улицах областного центра для дальнейшего распространения"
, - добавили в полиции
.
Полицейские устанавливают происхождение веществ и пути их распространения, а также выясняют причастность других к схеме распространения наркотических средств. Мужчине может грозить лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.