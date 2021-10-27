В Житомире «на горячем» поймали мужчину, который делал закладки с метадоном. ФОТО

"Вчера около 13:45 оперативники уголовного розыска Житомирского районного управления полиции, работая в городе, обратили внимание на подозрительного мужчину, который рылся в земле вблизи многоэтажки. Выясняя причины таких действий, полицейские предложили ему предоставить личные документы и объяснения. Как оказалось, 45-летний житель Киевщины имел при себе несколько пластиковых свертков, внутри которых находилась порошкообразная масса. Предварительно мужчина хранил при себе наркотическое средство метадон", - рассказали правоохранители.