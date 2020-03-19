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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 19 » 11:51:14

В Житомире поймали 16-летнего закладчика элитной марихуаны. ФОТО

Сегодня, 12:07:14 322 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире поймали 16-летнего закладчика элитной марихуаны. ФОТО

 18 марта в Житомире полицейские Управление противодействия наркопреступности задержали 16-летнего парня с почти сотней расфасованных пакетов элитной марихуаны.

Как стало известно "Журналу Житомира", парня задержали во дворе многоэтажек по ул. Львовской.
 

"От объяснений задержанный отказался, однако мы имеем достаточно оснований считать, что обнаруженное предназначалось для дальнейших закладок и распространения через заказы в сети интернет", - прокомментировал начальник Управления противодействия наркопреступности ГУНП Житомирщины Руслан Шуста.


Обнаруженные средства направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. Устанавливаются каналы поступления наркотиков в Житомир.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 307. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.




ФОТО: ГУНП
Тэги: закладки, полиция, наркотики, Житомир
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 12:11:36, Сегодня [Материал]
0

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