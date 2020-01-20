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2020 » Январь » 2014:11:48

В Житомире полицейские поймали парня, который делал «закладки» с наркотиками

Сегодня, 14:30:48 493 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полицейские поймали парня, который делал «закладки» с наркотиками

 Правоохранители задержали в Житомире 23-летнего парня, который делал закладки с наркотиками. Клиентов он искал с помощью мессенджеров. Об этом «Журналу Житомира» рассказали в полиции области.

Как было установлено, житомирянин путем переписки в мобильном приложении получал заказы и осуществлял распространение запрещенных веществ. О местах «закладок» он сообщал заказчикам с помощью геолокации и фото.

Оперативники задержали 23-летнего жителя Житомира во время оставления в потаенных местах так называемых «закладок». Полицейские также провели обзоры нескольких десятков таких тайников и изъяли заготовленные пакетики.
 

«Разоблачение такого вида преступлений требует кропотливой работы и терпения, ведь «курьеры» крайне осторожны, а каналы связи при малейшем подозрении в раскрытии моментально исчезают. Клиентов такие «магазины» находят с помощью рекламных сообщений, рассылаемых чат-ботами. Таким же образом находят и распространителей наркотиков», - рассказывает и.о. начальника УПН ГУНП Максим Янушевский.


Сейчас 23-летнему парню объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Тэги: полиция, наркотики, закладки, Житомир
Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 16:00:51, Сегодня
0

Да пристрелить его нахуй "при попытке бегства"! Чтоб другим неповадно было!
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