В Житомирской области мужчина вместе с сухой травой сжег свой автомобиль. ФОТО

В Житомирской области пенсионер в ветреную погоду решил сжечь сухую траву в поле. Как следствие – остался без автомобиля и попал в больницу.
Об этом сообщила Пожарно-спасательная служба Малинщины
.
"Вчера житель Малинской громады сжигал траву на огороде, вместе с травой сжег и собственный автомобиль"
, – говорится в сообщении.
Инцидент произошел в Малинской городской громаде 26 октября.
В результате пожара пострадал и сам мужчина 1939 года рождения. В настоящее время он находится в больнице.
Фото: Пожарно-спасательная служба Малинщины