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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 28 » 09:50:23

В Житомирской области мужчина вместе с сухой травой сжег свой автомобиль. ФОТО

Сегодня, 09:50:23 600 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина вместе с сухой травой сжег свой автомобиль. ФОТО

 В Житомирской области пенсионер в ветреную погоду решил сжечь сухую траву в поле. Как следствие – остался без автомобиля и попал в больницу.

Об этом сообщила Пожарно-спасательная служба Малинщины.

"Вчера житель Малинской громады сжигал траву на огороде, вместе с травой сжег и собственный автомобиль", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Малинской городской громаде 26 октября.

В результате пожара пострадал и сам мужчина 1939 года рождения. В настоящее время он находится в больнице.





Фото: Пожарно-спасательная служба Малинщины
Тэги: пожар, Автомобиль, сухая трава
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:01:16, Сегодня [Материал]

В ветренную погоду палить (я уже молчу про запреты сжигания сухостоя) рядом с лесопосадкой/лесом? Ума у дедушки видимо не много.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 14:59:25, Сегодня [Материал]

Палить больше не будет
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 16:02:19, Сегодня [Материал]

такі новини треба розміщувати на бордах, щоб інші бачили і чомусь вчилися
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