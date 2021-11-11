В Житомире проведут бесплатную стерилизацию бездомных кошек

В Житомире с 15 по 19 ноября будут проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных кошек. Об этом сообщили в Житомирском городском совете
.
Мероприятие состоится при поддержке благотворительной организации FOUR PAWS.
Планируется, что в городе вакцинируют и стерилизуют около 100 бездомных кошек.
«В течение следующей недели ветеринары фонда будут проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных кошек, чтобы способствовать уменьшению их количества на улицах нашего города», – говорит директор КП «Центр защиты животных» Александра Мельник.
Записаться на стерилизацию уличных кошек, проживающих на территории Житомирской городской ОТГ, можно по телефону 067 558 77 68
. Количество мест ограничено.