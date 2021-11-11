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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 11 » 09:08:42

В Житомире проведут бесплатную стерилизацию бездомных кошек

Сегодня, 09:08:42 451 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проведут бесплатную стерилизацию бездомных кошек

 В Житомире с 15 по 19 ноября будут проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных кошек. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

Мероприятие состоится при поддержке благотворительной организации FOUR PAWS.

Планируется, что в городе вакцинируют и стерилизуют около 100 бездомных кошек.
 

«В течение следующей недели ветеринары фонда будут проводить стерилизацию и вакцинацию бездомных кошек, чтобы способствовать уменьшению их количества на улицах нашего города», – говорит директор КП «Центр защиты животных» Александра Мельник.


Записаться на стерилизацию уличных кошек, проживающих на территории Житомирской городской ОТГ, можно по телефону 067 558 77 68. Количество мест ограничено.

Тэги: Житомир, Кошки, бездомные животные
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