Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 11 Ноября 2021    18:11:49
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 11 » 13:44:17

В одном из районов Житомира завтра ограничат водоснабжение: горожанам советуют сделать запасы

Сегодня, 13:44:17 2713 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В одном из районов Житомира завтра ограничат водоснабжение: горожанам советуют сделать запасы

 В пятницу, 12 ноября, микрорайон Хмельники и близлежащие переулки останутся без водоснабжения. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Согласно ежегодному графику Житомирводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку резервуаров на ВНС 3-го подъема "Северо-западный район" (ул. Клосовского, 1). Работы будут проводиться 12 ноября с 11:00 до 15:00", - предупреждает водоканал.

На период выполнения работ будет приостановлено водоснабжение по адресам:
 
  • ул. Маликова;
  • ул. Александра Клосовского;
  • б-р Польский;
  • ул. Святого Зигмунта Фелинского;
  • пер. Красный;
  • пер. Винокурный;
  • пер. Каракульный;
  • пер. Леонида Ступницкого;
  • пер. Туркенича.

"Обращаемся к жителям с просьбой сделать необходимый запас воды", - призывают коммунальщики.
Тэги: Житомир, водоканал, Водоснабжение
Новости партнеров
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:45:11, Сегодня [Материал]

торгует водичкой на разлив директор Житомирводоканала
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus