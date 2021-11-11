В одном из районов Житомира завтра ограничат водоснабжение: горожанам советуют сделать запасы

В пятницу, 12 ноября, микрорайон Хмельники и близлежащие переулки останутся без водоснабжения. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
"Согласно ежегодному графику Житомирводоканал будет проводить плановую профилактическую промывку резервуаров на ВНС 3-го подъема "Северо-западный район" (ул. Клосовского, 1). Работы будут проводиться 12 ноября с 11:00 до 15:00"
, - предупреждает водоканал.
На период выполнения работ будет приостановлено водоснабжение по адресам:
"Обращаемся к жителям с просьбой сделать необходимый запас воды"
- ул. Маликова;
- ул. Александра Клосовского;
- б-р Польский;
- ул. Святого Зигмунта Фелинского;
- пер. Красный;
- пер. Винокурный;
- пер. Каракульный;
- пер. Леонида Ступницкого;
- пер. Туркенича.
, - призывают коммунальщики.