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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 20 » 18:24:23

Житомирян предупреждают о снижении напора воды в кранах

Сегодня, 18:30:23 327 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян предупреждают о снижении напора воды в кранах

 21 ноября в Житомире будут проводить ремонтные работы на водопроводе, в связи с этим в центральных районах возможно снижение давление подачи воды.

Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"Работники подрядной организации "КСМ-ГРУП" начинают работы по перекладке дюкера через р. Каменку на ул. Млиновой. В результате проведения работ возможно снижение давления подачи воды в центральной части города", - информирует водоканал.




Слабый напор в домах житомирян возможен с 10:00 до 18:00.

Также напомним, что сегодня с 15:00 "Житомирводоканал" начал дезинфекцию водопроводных сетей. Она продлится до 17:00 22 ноября.
Тэги: Ремонт, Водоснабжение, Житомир, водоканал
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