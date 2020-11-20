Житомирян предупреждают о снижении напора воды в кранах

21 ноября в Житомире будут проводить ремонтные работы на водопроводе, в связи с этим в центральных районах возможно снижение давление подачи воды.
Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал"
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"Работники подрядной организации "КСМ-ГРУП" начинают работы по перекладке дюкера через р. Каменку на ул. Млиновой. В результате проведения работ возможно снижение давления подачи воды в центральной части города", - информирует водоканал.
Слабый напор в домах житомирян возможен с 10:00 до 18:00
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Также напомним, что сегодня с 15:00 "Житомирводоканал" начал дезинфекцию водопроводных сетей. Она продлится до 17:00 22 ноября.