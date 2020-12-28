Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 30.12.2020    06:06:25
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 28 » 14:57:10

Водоканал предупреждает житомирян об отключении воды и просит сделать необходимые запасы

28.12.2020, 15:09:10 3456 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Водоканал предупреждает житомирян об отключении воды и просит сделать необходимые запасы

 В Житомире в ночь с 28 на 29 декабря не будет водоснабжения. Восстановить подачу воды обещают утром, 29 декабря. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Уважаемые абоненты, 28 декабря с 23:00 до 7:00 29 декабря будет ограничено водоснабжение города", - говорится в сообщении.

На предприятии пояснили, что в ночное время суток подрядная организация будет проводить работы по присоединению новопроложенного трубопровода на ул. Чудновской.

Коммунальщики просят житомирян сделать необходимый запас воды.

Тэги: Водоснабжение, Житомир, водоканал, Ремонт
Комментариев: 12
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:44:16, 28.12.2020 [Материал]
-1

Это какоето исчадие зла. Новый Год на носу, а вы развлекаетесь. Найдите нового нач вождоканала. Сплошной бардак и коррупция с рекламой.
Titan45
2 Виталий (Titan45)   • 15:54:39, 28.12.2020 [Материал]
+2

Вечно на водоканале проблемы, бардак!
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 16:08:58, 28.12.2020 [Материал]
-1

Уявіть себе на місці робітників водоканалу. Вам потрібно виконати складні роботи з потужними комунікаціями, ви переносите роботу на ніч, щоб жителям було комфортніше, а вони всеодно продовжують звинувачувати вас у корупції, проблемах і бардаку. Віталій, Алекс Іванов, ваші пропозиції?
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:22:54, 28.12.2020 [Материал]
0

До робітників претензій нема. Справа у топ-менеджері, який неодноразово вішав на вуха містян локшину, що після заміни засувок відключень всього міста більше не буде.
Provocateur
9 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:47:32, 28.12.2020 [Материал]
+1

То не локшина, то піар. Уви і ах, але обіцянки неможливого - невід'ємна риса сучасної політики, навіть місцевої. (А начальник ВК в будь-якому облцентрі - це вже політик.)
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:24:46, 28.12.2020 [Материал]
-1

Моё желание повесить директора водоканала за ногу. Вы же несколько лет назад поставили заглушки. для того которые дают возможность не отключать по всему городу воду.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:25:46, 28.12.2020 [Материал]
0

Это не вода. это ЯД. А берёте деньги как за питьевую.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:31:43, 28.12.2020 [Материал]
0

Перекрываете воду специально. чтобы все бежали и покупали бутелированную воду. Кто поставщик написано на каждой бочке. а вот кто хозяин этой афёры почему-то не пишите. Тала вода . Сильна вода. Мьяка вода и тд.и т.п. это всё одна банда Доминаса. Я так и не понял зачем люди вас выбрали в Мэры. и депутаты. Вот не могу понять.
ax
8 Ax Axovich (ax)   • 18:25:17, 28.12.2020 [Материал]
0

Відключення з 23:00 до 07:00. Це ж не критично. Наврядчи ізза цього потрібно бігти бутильовану купувати. А взагалі так, бутильована краще тієї що з крана
Provocateur
10 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:51:10, 28.12.2020 [Материал]
+4

8-годинний атракціон "Шотамукрымчан". XD XD XD Вам-то воду ввімкнуть, а от їм...
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 19:44:37, 28.12.2020 [Материал]
-6

что интересно, за крымчан, или как там у вас "крысчан" беспокояцца исключительно упоротые персонажи с северной стороны перешейка.
predi
12 predi (predi)   • 20:51:15, 28.12.2020 [Материал]
+4

На 11
А в тебе уши заклало гнида ФСБшна Артмакер що чуєш тільки північну сторону і не бачиш реалії?
В Криму вже забули про камені з неба котрі озвучили проплачені бабки по сценарію кацапії і тепер всі в один голос говорять "При Украине было лучше".
І це не просто слова.
Рівень життя населення впав найнижче за всі роки.
Пенсіі і зарплаті нижчі ніж в Україні, а продукти харчування, сумнівної якості, вищі по цінах на порядок і іноді перевершують ціни столиці кацапії. Вода дозована, по графіку, котру не можна споживати, жорсткий жандармський режим і люди зарученці окупантів, котрі не мають ні статуса, ні прав, ні свобод, котрих з рузькими папірцями під назвою "паспорт" ніхто не визнає в інших країнах, котрі не мають ні свободи банківських операцій, ні інтернету ні нормального зв'язку.
Оце лице рузьких окупантів котрі таким чином перекреслили майбутне жителів півострова.
Рузький окупант це є дно суспільства і це є субьект деградації котрий, на жаль, отримав народ півострова.
Але ситуація змінюється. Під ногами окупанта вже горить земля. І не звично було чути голос сепаратиста Аксенова котрий вже відкрито пропонує українцям (хунті) відвідувати Крим з гарантією що українці будуть бажаними на півострові.
Руське чмо поставили на місце, бо вже не бачить майбутнього в складі кацапії і воно почало щось розуміти і це добрий знак.
Ще трохи поживем і півострів сам до нас припливе з хлібом і сіллю без кацапських маріонеток. Тож все йде добре.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus