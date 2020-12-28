В Житомире в ночь с 28 на 29 декабря не будет водоснабжения. Восстановить подачу воды обещают утром, 29 декабря. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Уважаемые абоненты, 28 декабря с 23:00 до 7:00 29 декабря будет ограничено водоснабжение города"
, - говорится в сообщении.
На предприятии пояснили, что в ночное время суток подрядная организация будет проводить работы по присоединению новопроложенного трубопровода на ул. Чудновской.
Коммунальщики просят житомирян сделать необходимый запас воды.
А в тебе уши заклало гнида ФСБшна Артмакер що чуєш тільки північну сторону і не бачиш реалії?
В Криму вже забули про камені з неба котрі озвучили проплачені бабки по сценарію кацапії і тепер всі в один голос говорять "При Украине было лучше".
І це не просто слова.
Рівень життя населення впав найнижче за всі роки.
Пенсіі і зарплаті нижчі ніж в Україні, а продукти харчування, сумнівної якості, вищі по цінах на порядок і іноді перевершують ціни столиці кацапії. Вода дозована, по графіку, котру не можна споживати, жорсткий жандармський режим і люди зарученці окупантів, котрі не мають ні статуса, ні прав, ні свобод, котрих з рузькими папірцями під назвою "паспорт" ніхто не визнає в інших країнах, котрі не мають ні свободи банківських операцій, ні інтернету ні нормального зв'язку.
Оце лице рузьких окупантів котрі таким чином перекреслили майбутне жителів півострова.
Рузький окупант це є дно суспільства і це є субьект деградації котрий, на жаль, отримав народ півострова.
Але ситуація змінюється. Під ногами окупанта вже горить земля. І не звично було чути голос сепаратиста Аксенова котрий вже відкрито пропонує українцям (хунті) відвідувати Крим з гарантією що українці будуть бажаними на півострові.
Руське чмо поставили на місце, бо вже не бачить майбутнього в складі кацапії і воно почало щось розуміти і це добрий знак.
Ще трохи поживем і півострів сам до нас припливе з хлібом і сіллю без кацапських маріонеток. Тож все йде добре.