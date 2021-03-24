26 марта часть Житомира останется без водоснабжения: горожанам советуют запастись водой

В Житомире 26 марта из проведения работ на дюкерном переходе по всему городу будет снижено давление подачи воды. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал
".
"Уважаемые абоненты, 26 марта с 10:00 до 23:00 в связи с проведением монтажных работ на дюкерном переходе, пролегающем по ул. Трояновской, будет снижено давление подачи в системе", – говорится в сообщении.
В результате проведения работ будет отсутствовать водоснабжение у жителей частного сектора района Малёванка.
Также воды не будет на верхних этажах многоэтажных домов Житомира.
"Обращаемся к нашим абонентам с просьбой сделать необходимый запас воды. Приносим свои извинения за неудобства"
, – отмечают коммунальщики.