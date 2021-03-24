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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 24 » 15:41:06

26 марта часть Житомира останется без водоснабжения: горожанам советуют запастись водой

Вчера, 15:42:06 1764 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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26 марта часть Житомира останется без водоснабжения: горожанам советуют запастись водой

 В Житомире 26 марта из проведения работ на дюкерном переходе по всему городу будет снижено давление подачи воды. Об этом предупреждает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"Уважаемые абоненты, 26 марта с 10:00 до 23:00 в связи с проведением монтажных работ на дюкерном переходе, пролегающем по ул. Трояновской, будет снижено давление подачи в системе", – говорится в сообщении.


В результате проведения работ будет отсутствовать водоснабжение у жителей частного сектора района Малёванка.

Также воды не будет на верхних этажах многоэтажных домов Житомира.

"Обращаемся к нашим абонентам с просьбой сделать необходимый запас воды. Приносим свои извинения за неудобства", – отмечают коммунальщики. 

Тэги: Ремонт, водоканал, Житомир, Водоснабжение
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